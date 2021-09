Francia, segreto inconfessabile di Mitterand. L'amante di 50 anni più giovane

Francia, il segreto di Mitterand. L'amante di 50 anni più giovane

I francesi del loro amato ex presidente François Mitterrand, sapevano quasi tutto. Chiacchiere, voci, strampalati pettegolezzi regalati alla cinematografia e talvolta informazioni riservatissime consegnate alla storia dai diretti protagonisti. Nulla però di paragonabile però - si legge sul Giornale - all'ultimo sexgate: e cioè un'altra relazione extraconiugale del socialista per antonomasia, oltre a quella già documentata con Anne Pingeot. Stavolta con una studentessa 19enne da cui lo separavano cinquant'anni di età, conosciuta quando Mitterrand era proiettato verso il secondo mandato all'Eliseo.

É tutto svelato - prosegue il Giornale - in un libro. Autrice del volume, è l'inviata del quotidiano Le Monde Solenn de Royer. Il 6 ottobre sarà in libreria e promette di rovesciare l'attitudine del socialista a tenere distanziata la politica dal letto. Intitolato L’ultimo segreto del presidente, il libro ricostruisce fatti inediti: «Nel 1988, Claire incontra Mitterrand. Lei studentessa di diritto, lui presidente della Repubblica. Cinquant'anni di vita li separano. Si ameranno di nascosto, fino alla fine, nel 1996». Dentro, i personaggi chiave dell’epoca; porte chiuse, anzi sigillate dal silenzio degli apparati che per anni hanno mantenuto il «segreto» difendendo l’onorabilità della massima istituzione francese.