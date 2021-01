Gedi, cambio di direzione nei quotidiani veneti: via Possamai, arriva Brancoli

Dopo il cambio al vertice del Piccolo di Trieste (che oggi non è in edicola per lo sciopero proclamato dai giornalisti che hanno comunque votato la fiducia al nuovo direttore unico Monestier e alla condirettrice Roberta Giani) avvicendamento anche alla direzione dei quotidiani veneti Gedi: Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova di Venezia, Corriere delle Alpi. Esce Paolo Possamai (che aveva già diretto per diversi anni anche il Piccolo) e arriva da Livorno Fabrizio Brancoli.

“L’amministratore delegato ieri pomeriggio – precisa un comunicato del cdr – ha incontrato il comitato di redazione annunciando il cambio alla direzione dei quattro quotidiani veneti Gedi. La direzione viene affidata a Fabrizio Brancoli già direttore del Tirreno che prende il posto di Paolo Possamai che va a dirigere il nuovo hub di Nordest Economia. La presentazione del nuovo direttore è prevista oggi con tutti i redattori. Il cdr intende esprimere la propria solidarietà ai colleghi del Piccolo di Trieste oggi in sciopero e ai colleghi della Gazzetta di Mantova in stato di agitazione”.