Giusy Pullara, 101 pillole per curare l’anima con la letteratura: nuovo libro

Giusy Pullara, influencer culturale da 300mila follower, arriva in libreria con 101 pillole per curare l’anima, Bookers Italia Edizioni

Il 5 Dicembre è uscito il libro di Giusy Pullara, 101 pillole per curare l’anima, pubblicato da Bookers Italia Edizioni, la nuova sezione dell’agenzia di influencer marketing Bookers Italia dedicata alla pubblicazione di libri.

L’opera nasce dalla passione dell’autrice siciliana per la letteratura che l’ha portata a creare nel 2018 la pagina di instagram @letteraturainpillole_, descritta come una “farmacia letteraria d’asporto”, con un seguito di 313mila follower interessati agli stralci poetici e letterari condivisi quotidianamente.



Il libro attinge all’esperienza social e letteraria di questi anni, attraverso una sorta di terapia dell’anima ben mirata. Come per ogni dolore fisico esiste un rimedio farmaceutico, così anche le emozioni possono essere curate con la letteratura, che si tratti di un thriller, un romanzo rosa, motivazionale o di altro genere.



Ecco che fare colazione con Cesare Pavese, pranzare con Jane Austen o cenare con Oscar Wilde diventa possibile. Come? Basta scegliere un libro, aprirlo e cercare le risposte di cui si ha bisogno in un determinato momento della giornata o fase della vita. Una frase, una manciata di parole, una pagina scritta dai grandi autori contemporanei o del passato possono trasformarsi in pasticche effervescenti e balsamiche per l’anima o pillole da prendere all’occorrenza, anche senza consultare il medico, per curare e affrancare lo spirito.