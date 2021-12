Ibrahimovic da Fazio a Che tempo che fa presenta il suo libro: Adrenalina

Ibrahimovic a Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio domenica 5 dicembre per parlare di sé e della sua nuova autobiografia: Adrenalina, my untold story

La superstar del calcio Zlatan Ibrahimović sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, in onda domenica 5 dicembre dalle 20.00 su Rai3. Il numero 11 del Milan, considerato uno degli attaccanti più forti al mondo, è ora in libreria con Adrenalina. My untold stories, scritto insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando.

"Questo non è il vangelo di un dio, ma il diario di un uomo di 40 anni che fa i conti con il suo passato e guarda dritto negli occhi il futuro, come fosse l'ennesimo avversario da affrontare", dice il calciatore del suo libro, pubblicato il 2 dicembre con Cairo Editore.

A novembre, inoltre, è uscito al cinema Zlatan, tratto dalla sua prima biografia Io, Ibra. Zlatan Ibrahimović, che ha compiuto 40 anni lo scorso 3 ottobre, ha disputato 967 partite ufficiali tra squadre di club e nazionale svedese segnando 570 gol (508 nei club e 62 in nazionale) e conquistando 31 trofei, tra cui 4 scudetti (3 con l'Inter e 1 col Milan), 1 Coppa del Mondo per club (con il Barcellona) e 1 Europa League (con il Manchester United).

Adrenalina, my untold story: il nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimović non ha più bisogno di dimostrare la sua forza o ricordarci i grandi successi sportivi che lo hanno reso un campione unico al mondo, così decide di mettersi a nudo, in maniera sincera e onesta, per raccontarci come un dio del pallone cambia e affronta gli anni a venire senza ipocrisie, con la maturità e i dubbi da imparare ad accettare.

"Quando sono in campo, sentire di essere amato mi dà una carica impressionante. Ma anche l'odio mi trasmette tanto. Quando mi fanno incazzare, vado a un livello superiore: sono più attento, più concentrato, più forte, più desideroso di dimostrare qualcosa. Se mi odiano, mi migliorano. Per questo, partite come i derby mi caricano a mille e mi riempiono di una rabbia speciale che mi porta più in alto.

Ma oggi ho molto più controllo di un tempo, quand'ero giovane. Anche perché i figli mi hanno dato una calma e un ritmo che prima non avevo. Fino alla nascita del primo, portavo in casa il calcio e tutta la mia rabbia. Poi sono cambiate le cose. Tornavo a casa, guardavo i bimbi e dimenticavo tutto. Ecco, loro sì che mi hanno rovesciato. Sono entrati nella mia vita e il calcio all'improvviso ha smesso di essere la cosa più importante. Contava solo che stessero bene."

Cosa rappresenta la rovesciata per il giocatore al quale viene attribuita la più bella ed esaltante della storia del calcio? Che valore ha oggi un gol per il calciatore che festeggia i suoi quarant'anni in piena attività? E cosa significano per lui il dribbling o il passaggio?

In costante equilibrio tra Adrenalina e Balance, si svela in una narrazione piena di confidenze e aneddoti, dove anche la paura trova spazio tra le pieghe del fuoriclasse, insieme alla dolcezza e alla fragilità, sentimenti che si aggiungono alla forza, alla determinazione e al coraggio che hanno portato il ragazzino di Rosengård sulla vetta del mondo, da dove ora ci parla di allenatori e calci di rigore, spogliatoi, avversari e pallone, oltre che di felicità, amicizia e amore.

Autori: Zlatan Ibrahimovic, Luigi Garlando

Editore: Cairo

In commercio dal: 2 dicembre 2021

Pagine: 272

EAN: 9788830901988