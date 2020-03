Il nuovo libro di Papa Francesco. "Non è cristiano chi non aiuta gli altri"

La fede spiegata dal Papa. "Non è cristiano chi non aiuta gli altri". Il libro di Francesco "Io credo, noi crediamo" con le riflessioni del Papa sul cristianesimo e sull'attualità. "Quando vedo cristiani troppo puliti che hanno tutte le verità, l'ortodossia, la dottrina vera, e sono incapaci di sporcarsi le mani per aiutare qualcuno a sollevarsi: quando vedo questi cristiani io dico: ma voi non siete cristiani, siete teisti con acqua benedetta cristiana, ancora non siete arrivati al cristianesimo". Esce domani "Io credo, noi crediamo" il libro che raccoglie conversazioni di Papa Francesco trasmesse da TV2000 con Don Marco Pozza, il cappellano del carcere di Padova che lo aveva già intervistato sul Padre Nostro e sull'Ave Maria. Il Papa ripercorre il Credo per spiegare il senso di una fede che non è un'ideologia avulsa dalla realtà. "Il nostro comandamento principale è l'amore".