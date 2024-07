L’eroina e gli 007 negli Anni di Piombo: nelle librerie “Il figlio peggiore"

L’eroina e gli 007 negli Anni di Piombo

Fandango Libri torna a una delle sue grandi passioni, il racconto della Storia attraverso i personaggi in carne e ossa. Il figlio peggiore è un romanzo-indagine (Collana: Fandango Libri, pp: 345, euro: 18,50) su una delle operazioni di intelligence internazionale meno conosciute della storia italiana.

Roma, 1970. Cinquecentosessanta tossicomani al di sotto dei 25 anni. Nessun eroinomane. L’eroina a Roma è sconosciuta. Novembre 1975. Gli eroinomani in Italia sono stimati in ventimila. L’Italia è traumatizzata dai primi morti di eroina. Che cosa è successo l’inverno tra il ’74 e il ’75 a Roma? L’eroina non è arrivata misteriosamente, a caso, tutto d’un tratto.

Carlo ricostruisce la trama intricata che sta dietro l’ondata improvvisa di eroina che invade la città, svelando il piano che lentamente sta avvelenando le strade di Roma. Nelle sue ricerche sarà affiancato da Selce, un amico d’infanzia che bazzica nella malavita, un medico coraggioso, un commissario di polizia assetato di giustizia e da Silvia, fotografa di Stampa Alternativa. Ma dovrà fare in fretta, perché c’è qualcuno che lo tiene d’occhio per depistarlo o, peggio, eliminarlo.

Un romanzo coinvolgente e suggestivo, che prende spunto dai documenti del ROS e la testimonianza di un ex-agente del SID relativi all’inchiesta sull’Operazione Blue Moon, nome in codice della capillare opera di somministrazione di stupefacenti in ambienti legati ai movimenti di opposizione, parte di un più ampio piano di guerra “non convenzionale”.

RECENSIONI

Gli Anni di piombo, la diffusione dell’eroina, le proteste e il terrorismo in una Roma infuocata dagli scontri sono gli ingredienti di questo nuovo thriller targato Fandango. “Siamo il paese delle trame oscure e dei depistaggi, e questo noir ce lo sbatte in faccia senza fare sconti a nessuno.” Sandrone Dazieri

“Se mai vi pungesse vaghezza di sapere, e capire, che cosa è stata l’informazione nel nostro Paese, leggete Il figlio peggiore.” Marcello Fois

GLI AUTORI

Peter D’Angelo è un giornalista d’inchiesta, ha lavorato per Report, Presa Diretta, Petrolio, oltre che per varie testate, tra cui Corriere della Sera, la Repubblica, L’Espresso. Ha seguito la pandemia con inchieste e analisi scientifiche per Il Fatto Quotidiano.

Fabio Valle, scrittore e documentarista. Ha lavorato per Il Salvagente, scritto inchieste per Chiarelettere e documentari per RaiDoc3.