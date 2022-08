"La traiettoria" di Alessandro Benetton, tra i libri più letti dell'estate

Alessandro Benetton si racconta. Non solo successi ma anche errori

La classifica dei libri più letti nel mese di luglio fa registrare una grossa sorpresa. Nella categoria dei più letti nel settore "saggistica" svetta Alessandro Benetton con La traiettoria, edito da Mondadori. L’autobiografia dell’imprenditore trevigiano sta conquistando sempre più lettori. Il presidente di Edizione SpA e fondatore di 21 Invest si è già reso protagonista della scena economica quest'anno, ultimamente per via del merger tra Autogrill e la svizzera Dufry e prima ancora con l’annunciata OPA su Atlantia.

Benetton in questo libro si rivolge in modo particolare ai giovani, esortandoli a trovare le proprie coordinate e la spinta per imboccare e seguire la propria strada. Consapevole dei privilegi che implica nascere con il suo cognome, nel libro l’imprenditore ammette gli errori ma non scorda le grandi intuizioni e le scelte coraggiose, che spesso lo hanno portato a percorrere sentieri meno battuti e più tortuosi. Il libro è di fatto un viaggio inedito, intimo e onesto, che ripercorre i suoi principali passaggi imprenditoriali e umani.