Le novità letterarie da non perdere a gennaio 2024

Tra i moltissimi titoli presenti nelle librerie, eccone alcuni suggeriti per i primi mesi del 2024: dalla narrativa alla saggistica, dai fumetti ai libri illustrati sino alle ristampe di grandi classici.

Sono davvero tante le novità che arriveranno nelle librerie da gennaio in poi per arricchire culturalmente il 2024, ma anche il 2023 si è chiuso con bestseller internazionali, esordi e grandi autori da non perdere. Facciamo quindi una carrellata di proposte, dovendo necessariamente effettuare una rigida selezione. Della casa editrice Elliot segnaliamo Nessuno su questa terra, nuovo romanzo di Víctor del Árbol, già autore de Il figlio del padre. Viene inoltre pubblicato l’ultimo scritto dell’amatissima Elizabeth Gaskell, Gli innamorati di Sylvia, un appassionante triangolo amoroso sullo sfondo dell’Ottocento inglese. Ricordiamo anche che il catalogo Elliott contiene numerosi titoli di Wilkie Collins, il quale l’8 gennaio compie i 200 anni dalla nascita. Di Piemme consigliamo L’imperatrice ribelle, dedicato alla figura di Sissi qui trattata da un punto di vista inedito, e La bestia di Auschwitz di Reyes Monforte in occasione della Giornata della Memoria. Dell’autrice italiana Rita Coluzzi è invece il romanzo L’impavida. La vita ribelle di Cia degli Ordelaffi, la donna che sfidò il papa, per chi ama le biografie.





Tante le novità letterarie di Feltrinelli per il mese di gennaio. Estrapoliamo dal catalogo l’originale saggio Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera. L’arte di leggere i classici in dieci brevi lezioni, scritto da Guendalina Middei, insegnante seguitissima sui social con il nickname @Professor X; una vera e propria perla è poi La parte inventata della vita. Lettere scelte dalla corrispondenza privata di Francis Scott Fitzgerald e Zelda Sayre, a cura di Sara Antonelli; per la collana Comics tornano in libreria Daniel Pennac e Jacques Tardi con il fumetto Gli esuberanti. Passiamo a Sperling & Kupfer, che ci porta a sognare con il nuovo libro di Colleen Hoover Reminders of him, i fantasy A broken blade - La spada del re di Melissa Blair e Iron flame, l’attesissimo seguito di Fourth wing; ma c’è spazio anche per la mitologia grazie a La maledizione di Arianna, un retelling del mito di Teseo dal punto di vista di Arianna scritto da Sara A. Benatti. Venendo al gruppo Rizzoli, molti gli autori italiani e stranieri di grido attesi per l’inizio del 2024: Silvia Avallone con il nuovo romanzo Cuore nero; il pamphlet realizzato nei suoi ultimi mesi di vita da Michela Murgia Dare la vita; Matteo Strukul al suo esordio in Rizzoli con L’oscura morte di Andrea Palladio; Lilli Gruber per farci riflettere su Non farti fottere. Dittatura del porno o democrazia del piacere?; il primo libro di Marco Mengoni in collaborazione con la Scuola Holden di Torino Materia, le parole.





Castelvecchi ci propone come sempre letture impegnate, tra cui L’esoterismo nella letteratura tedesca. Da Goethe a Jünger del professore Marino Freschi e l’utilissimo La società dell’ignoranza. Sapere e potere nell’epoca dell’incertezza scritto da Daniel Innerarity per la Collana Vortici. Altra casa editrice da tenere d’occhio è Baldini+Castoldi, tra le cui novità menzioniamo Noi siamo oceano. Manifesto per un’ecologia del cambiamento di Rossano Ercolini e il volume a cura di Franco Zanetti e Federico Pistone, con i contributi di Riccardo Bertoncelli, Francesco Guccini, Vincenzo Mollica, dal titolo Eiar Eiar Alàlà. Canzoni alla radio 1924-1944. Einaudi non manca mai di proporci titoli di alto livello culturale, dopo che il 2023 ha visto la pubblicazione di capolavori come Il passeggero e Stella Maris di Cormac McCarthy. Di Julian Barnes vengono dati alle stampe Arthur e George ed Elizabeth Finch, mentre esce in edizione Super ET il Premio Strega dello scorso anno Spatriati, di Mario Desiati. Da leggere il saggio Libere di scegliere se e come avere figli di Ilaria Maria Dondi, che sottolinea come nella società attuale le donne siano ancora definite dal loro essere o non essere madri e, sulla base di questa divisione, spesso vengano messe le une contro le altre. Per chi ama il romanzo storico segnaliamo invece Lezioni imparate dal cuore di Emma Donoghue, per arrivare quindi a Quando avevamo le ali di Ayanna Lloyd Banwo, definito da The Guardian “un esordio magistrale”.





Passiamo a Bompiani, di cui consigliamo Lettere a una fanciulla che non risponde a firma di Davide Orecchio, un romanzo avanguardistico e al tempo stesso arcaico, un epistolario d’amore ai tempi delle intelligenze artificiali; La ragazza eterna dello scrittore, sceneggiatore e giocatore di poker professionista Andrea Piva; La fabbrica delle ragazze di Ilaria Rossetti, ovvero la storia vera dell’esplosione della fabbrica Sutter&Thévenot di Bollate. Nella varia segnaliamo invece Caro signor Germain del grande Albert Camus. Ponte alle Grazie ci propone L’amore fa miracoli. Tra le pagine dei grandi romanzi, scritto da Don Paolo Alliata; l’autrice di Un posto dove andare Maria Oruña sarà in Italia per presentare il suo nuovo libro dal 10 al 14 febbraio. Garzanti prosegue la fortunata serie della caffetteria più famosa del Giappone con Quando il caffè è pronto di Toshikazu Kawaguchi, ma la narrativa conquisterà il pubblico femminile anche grazie a Il club dei lettori in cerca di felicità e Il salice della famiglia Blume. Da non perdere di Corbaccio la riedizione di Solo la speranza lenisce il dolore di Simone Veil. Passiamo ad Adelphi: tra le novità letterarie di questo mese Gelo di Thomas Bernhard, Il Monaciello di Napoli di Anna Maria Ortese e La prigione di George Simenon. Guanda punta invece alla storia riletta in chiave romanzata con L’enigma della carta Varese di Domenico Wanderlingh, La condizione della memoria di Giulia Corsalini e Tutto ciò che ho amato di Aharon Appelfeld, che racconta come nell’Ucraina degli anni Trenta l’antisemitismo inquinò e distrusse i sogni degli ebrei.





Longanesi ci consegna la nuova edizione integrale di un autore di fama internazionale: Il re d’inverno di Bernard Cornwell è il primo volume di una delle sue saghe più celebri, a cui è ispirata l’omonima serie tv disponibile su Tim Vision dal 6 dicembre scorso. Lo scrittore ed editorialista David Von Drehle firma invece Il mondo di Charlie, il viaggio eccezionale di un uomo comune attraverso un secolo pieno di cambiamenti. Per La Nave di Teseo Günter Grass, Premio Nobel per la Letteratura, pubblica Statue viventi, un racconto inedito arricchito dai disegni originali dell’autore; della stessa casa editrice menzioniamo Il dio dietro la finestra, la prima grande raccolta di racconti di Michael Krüger e ovviamente Day, il nuovo romanzo del premio Pulitzer Michael Cunningham dopo oltre dieci anni di assenza dalle scene. Atmosfere giapponesi in arrivo dalle Edizioni e/o grazie al romanzo Buonanotte Tōkyō di Yoshida Atsuhiro, per poi spostarci a Hong Kong con Il professore e la ballerina del carillon di Dorothy Tse. L’eroina degli italiani Licia Troisi pubblica con Marsilio La luce delle stelle, ambientato in un osservatorio astronomico; da segnalare, sempre a cura di Marsilio, anche Il Milione. La descrizione dettagliata del mondo, la riedizione di un grande classico nell’anniversario della morte di Marco Polo. Di Marcello Veneziani è invece L’amore necessario. La forza che muove il mondo: nella società del disamore, del narcisismo e dei desideri egoistici illimitati, in cui “Io ama Io» e contano solo la tecnica e il mercato, non resta che ricominciare dall’amore, oltre sé stessi.

Ultimi consigli prendendo spunto dalle nuove uscite di Mondadori. La collana Oscar Fantastica ci propone Il gran maestro della scuola demoniaca di Mo Xiang Tong Xiu, primo volume della saga Danmei che ha ispirato la serie tv The Untame. Attesissimo il nuovo libro di Daniele Mencarelli Degli amanti non degli eroi, come anche Città di gatti di Lao She. Meravigliosa, inoltre, L’enciclopedia delle fate di Emily Wilde scritto da Heather Fawcett; ricordiamo infine La Figlia della Regina delle Sirene di Tricia Levenseller e Tutti i particolari in cronaca di Antonio Manzini. Tra le novità Neri Pozza già pubblicate in questo nascente 2024 Il pozzo della solitudine di Hall Radclyffe e L’archivio dei destini di Gaëlle Nohant, mentre di Fazi va segnalata la nuova collana di pregio dedicata ai titoli in catalogo di Wilkie Collins, che come abbiamo detto sopra compie ben 200 anni. Chiudiamo quindi con una casa editrice meno nota ma di grande qualità, Il Portico, che il 16 gennaio porterà in libreria Tracce, della sceneggiatrice francese Caroline Bongrand: un racconto a cavallo tra presente e passato alla ricerca di quelle tracce che non scompaiono e che a volte riappaiono all’improvviso, portandoci a guardare il mondo senza la gabbia della razionalità e della logica.