Debutta Marietti Junior, la nuova casa editrice di libri per ragazzi

Libri per ragazzi: Marietti Junior, la neonata casa editrice di Pietro Marietti

Debutta Marietti Junior, la nuova casa editrice per bambini e ragazzi, lanciata da Pietro Marietti già fondatore di Edizioni PIEMME e dell’azienda transmediale Atlantyca Entertainment. Il neonato marchio editoriale, nato dal desiderio di dar voce a nuovi autori capaci di pensare in grande, offre al lettore un catalogo ricco di storie che fanno sognare, con un focus sulle potenzialità di sviluppo a tutto campo, non solo nei libri e in tutto il mondo.

Marietti Junior: il catalogo e i titoli online, per un pubblico dagli 0 ai 13 anni

Durante il lockdown Marietti Junior si è trovata a fronteggiare, prima ancora dell’inaugurazione, un periodo di stallo e incertezza. Tuttavia, nonostante le difficoltà del settore dell’editoria durante la crisi sanitaria, la casa editrice non si è fermata.

E' già consultabile online il catalogo Marietti Junior, che spazia dagli albi illustrati per i più piccoli ai thriller, per un pubblico dagli 0 ai 13 anni. Sul sito della casa editrice www.mariettijunior.it i titoli possono essere pre-ordinati e saranno disponibili a partire da fine settembre. Tra i titoli in uscita anticipati sul sito: Mignon e il drago di Samaritana Rattazzi con illustrazioni di Andrea Viola, La vendetta delle orfanelle maleducate di Carolina Capria e Mariella Martucci con illustrazioni di Martina Naldi e Tutto storto di Matilde Piran e Andrea Falcone con illustrazioni di Marta Baroni.