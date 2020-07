Libri: la collana di poesie "Le Meteore" passa a Ibis

La casa editrice Ibis accoglie sotto il marchio Finis Terrae la collana di poesie "Le Meteore", ospitata fin qui dalle edizioni Effigie. L'obiettivo della collana, curata da Anna Ruchat, spiega il nuovo editore, è quello di far calare nell'atmosfera umana le esperienze poetiche lontane nel tempo o nello spazio, ridando loro luce. Da qui arriva la scelta del titolo, Le Meteore, una metafora che vede la poesia come una stella cadente che accende la luce della coscienza umana e spinge a valicare i muri della paura nella continua ricerca dell'altro. La collana ospita autori al di fuori dai confini italiani, viventi e non, e che non sono mai stati presenti sul mercato italiano o non lo sono stati per molto tempo. Primi titoli della collana sono "La primavera e tutto il resto" di William Carlos Williams e "Cuore vince" di Stefan Hyner.