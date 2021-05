"Mio padre Little Tony", il libro confessione dell'Elvis italiano

Il 27 maggio di otto anni fa ci lasciava il mitico Little Tony, il “Cuore matto” della musica italiana.

E il 10 maggio 2021 è uscito il libro “MIO PADRE, LITTLE TONY” di Cristiana Ciacci e Teresa Giulietti, edito da Bertoni editore con la prefazione di Mara Venier.

Ne ha parlato anche Amadeus nella sua trasmissione “I Soliti Ignoti” alla presenza di Cristiana Ciacci, visibilmente emozionata, figlia del cantante e una delle due autrici del libro.

Si tratta di un libro confessione della figlia dell’Elvis italiano, che ha ripercorso emotivamente il rapporto complesso tra una figlia affamata di amore e un padre troppo spesso distratto e assente.

Un libro che avvalendosi della collaborazione di Teresa Giulietti, scrittrice e ghostwriter parmigiana, ripercorre emotivamente la sua vita, quella di un padre che avrebbe voluto sua figlia, più simile a lui “meno complessa, più leggera, una cittadina del mondo”.





Cristiana, la figlia del cantante nato a Tivoli, senza veli e con la sincerità che la contraddistingue, ha raccontato in questo libro “verità”, i sogni infranti di una bambina desiderosa di affetto.

Di anni di speranze troppe volte tradite da un padre vanesio, innamorato della musica e del suo pubblico, e da una madre emancipata e intraprendente che non si vuole far schiacciare dalla figura di suo marito famoso e che attraversa il mondo con la sua divisa di hostess.

Due genitori insoliti, assorbiti dalla propria carriera e da una spasmodica rincorsa all’appagamento personale. Due vite parallele che solo ogni tanto s’incontrano.

Cristiana, attraverso aneddoti molto privati, rivela un padre del tutto impreparato a quel ruolo, un uomo bello, tenace, sognatore, sempre in partenza.

E ad ogni ritorno, sempre con la valigia piena di regali per la sua Cris.

Alla ricerca di continue attestazioni da parte delle donne e con una visione della vita in totale contrasto con i reali bisogni di Cristiana bambina, adolescente e poi giovane donna, che avrebbe desiderato soltanto una famiglia con radici solide per non volare via, lei che “bulimica d’amore” cade vittima dell’anoressia.

Per anni vive come un pacco postale, dopo il primo vagito viene affidata a una tata, la prima di una lunga serie, in una staffetta di cento mani (cinquanta tate) che si succedono di anno in anno, talvolta di mese in mese.

Fortuna che c’è la nonna paterna, il suo angelo custode, che le trasmette calore e solidità.

La bimba sognante si trasforma in una ragazzina ribelle e allo stesso tempo fragile che si addormenta spesso nel retropalco durante i concerti di suo padre e distribuisce ai fan le sue fotografie autografate.

Che pur di stargli accanto, si innamora della musica e della danza. Che aspira ad un suo sguardo compiaciuto, alla sua approvazione che non sempre arriva. E così il padre tanto amato finisce col diventare un nemico da osteggiare e una delle ragioni dei suoi malesseri.

Ma “porterò sempre nel mio cuore la sua signorilità, la sua classe e la sua eleganza, per la quale mio papà andava matto”.

Il libro è arricchito dal DVD “Una vita a tempo di Rock”, con cui musicologo Dario Salvatori ci accompagna in un viaggio musicale che vede Tony protagonista di uno dei più suggestivi concerti americani, omaggiato dai tanti artisti-amici che gli hanno voluto bene: Gianni Morandi, Lorella Cuccarini, Albano, Orietta Berti, Rita Pavone, Max Giusti, Dario Salvatori, Riccardo Fogli, Vandelli, Bobby Solo, Rosanna Fratello, Don Backy, Gigliola Cinquetti, Claudio Lippi, Manuela Villa, Paolo Mengoli, Danilo Amerio, Dino, Nico Fidenco, Pasquale Mammaro, Mal, Sandro Giacobbe, Michele, i Los Locos, Davide De Marinis, Manuela Villa, Fiorello, Carlo Conti, Chiambretti e tanti altri.

Nel DVD i commenti ai musicarelli sono a cura di Marco Zingaretti.

Il libro è acquistabile dal sito della Bertoni Editore di Perugia fondata da Jean Luc Bertoni (bertonieditore.com)