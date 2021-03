Mondadori, effetto Covid: l'utile 2020 scende a 4,5 milioni, ricavi -15,9%

Il gruppo Mondadori ha chiuso il 2021 con un utile netto di 4,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 28,2 milioni del 2019. L'utile, informa una nota, verrà interamente destinato a riserva straordinaria. Tra gli altri dati di bilancio, i ricavi scendono del 15,9% a 744 milioni, il Mol passa da 102,9 a 84,6 milioni, il risultato operativo scende a 14,8 milioni (-48 mln). La posizione finanziaria netta è negativa per 14,8 milioni, rispetto a -55,4 milioni a fine 2019. Per il 2021, prevede il gruppo, i ricavi dovrebbero evidenziare una leggera crescita, l'Ebida adjusted dovrebbe rimanere stabile, il risultato netto in forte crescita, con cash flow ordinario tra 40 e 45 milioni e la posizione finanziaria netta ante Ifrs 16 positiva. La solidità finanziaria, si afferma "consente di perseguire eventuali opportunità di acquisizioni e di creare le condizioni per un ritorno al dividendo a valere sul risultato dell'esercizio 2021".

Mondadori, Mauri: "Pronti ad acquisizioni, esaminiamo dossier"

Il gruppo Mondadori tornerà in forze sul mercato delle acquisizioni, soprattutto nel settore libri. Lo ha affermato l'a.d. uscente Ernesto Mauri durante l'incontro con gli analisti, mentre Antonio Porro, futuro amministratore delegato, ha detto: "Possiamo arricchire il patrimonio di case editrici, ho in mente tante acquisizioni nei prossimi anni senza guardare alle dimensioni. Mi aspetto di poter fare investimenti importanti, di qualità, in ambito editoriale". Riguardo a possibili acquisizioni - ha spiegato Mauri - "avevamo individuato i target, ma il Covid ha sospeso queste discussioni. Ora abbiamo ripreso l'esame dei dossier e siamo nelle migliori condizioni perche' la nostra situazione finanziaria e' andata al di la' delle migliori previsioni".