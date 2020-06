Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa: vince Guzel’ Jachina

La scrittrice e giornalista russa Guzel’ Jachina con il romanzo d’esordio “Zuleika apre gli occhi” (editore Salani) sale sul podio della XVII edizione del Premio letterario internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”. A decretare la vittoria la giuria composta da Gioacchino Lanza Tomasi (presidente), Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficara, Mercedes Monmany e Salvatore Ferlita. L’incontro tra la vincitrice e il pubblico, previsto nel mese di agosto a Santa Margherita di Belìce, con la consegna del premio, non si terrà a causa della pandemia da coronavirus. La notizia è stata data durante la conferenza stampa di presentazione del Premio che si è tenuta a Palazzo Lanza Tomasi a Palermo.

“Zuleika apre gli occhi”, una storia di emancipazione femminile nel panorama della taiga

“Zuleika apre gli occhi” è un romanzo-rivelazione che dona uno squarcio sul periodo della Rivoluzione russa e racconta al tempo stesso una straordinaria storia d’amore filiale. “Zuleika apre gli occhi”, ha spiegato Gioacchino Lanza Tomasi, “non è un libro politico, ma è storia del cammino verso l’emancipazione di una donna che ritrova se stessa nell’inferno della taiga. Possa anche questo romanzo convincerci della necessità, tante volte addotta da Lampedusa, che i grandi libri parlino all’uomo di ieri e di domani”.

L'autrice

Guzelʼ Jachina è nata a Kazan’, nel Tatarstan, nel 1977. È giornalista, scrittrice e sceneggiatrice. Con il suo romanzo di esordio “Zuleika apre gli occhi” in Russia ha riscosso un grande successo e ha vinto premi importanti come il Big Book Literary Award e il Jаsnaja Poljаna. È in corso di traduzione in 24 paesi. Da questo romanzo è in preparazione una serie tv.

Il Premio Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Il Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, promosso dalla Regione Siciliana e patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali, rappresenta uno dei più importanti eventi dell’isola e ha lo scopo di cogliere, in ogni sua edizione, i temi della pace e della convivenza dei popoli nella produzione letteraria. Le edizioni passate hanno visto la presenza tra i vincitori di Abraham B. Yehoshua, Tahar Ben Jelloun, Claudio Magris, Anita Desai, Edoardo Sanguineti, Amos Oz, Javier Marias, Fleur Jaeggy, Valeria Parrella, Emmanuel Carrère, Fernando Aramburu e Carlo Ginzburg e i Premi Nobel per la letteratura Kazuo Ishiguro, Mario Vargas Llosa e Orhan Pamuk.