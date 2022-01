Premio Strega, candidati all'edizione 2022: le indiscrizioni

Mondadori, Feltrinelli, Einaudi, Bompiani, Ponte alle Grazie... i libri in corsa alla candidatura Premio Strega 2022

Il 7 luglio, data in cui si terrà la serata finale, appare lontano, ma la corsa al Premio Strega 2022 è già partita, anche se ancora il comitato direttivo della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, che gestisce il riconoscimento letterario più blasonato, non si è neppure riunito per dare il via ufficiale alla 71esima edizione.

Tuttavia su ilLibraio.it sono state pubblicate le prime indiscrezioni sui libri che potrebbero contendersi la vittoria. Sono diversi i romanzi che potrebbero essere proposti dagli Amici della domenica per quel che riguarda la Mondadori: gli ultimi romanzi di Maria Pia Ammirati (autrice di Vita ordinaria di una donna di strada, l'attuale direttrice di Rai Fiction è già stata protagonista al premio romano nel 2001 con I cani portano via le donne sole), e di Romana Petri, scrittrice e traduttrice già finalista nel 1998 e nel 2013, che tornerebbe in gara con La rappresentazione.

Anche Dario Buzzolan, in uscita a febbraio con Perché non sanno, potrebbe essere proposto, e nel caso dello scrittore, drammaturgo e autore televisivo si tratterebbe di un ritorno, dopo la partecipazione con I nostri occhi sporchi di terra. Non è finita: tra le opzioni in casa Mondadori, anche quelle di un ritorno al premio per Vanni Santoni, in uscita a gennaio con La verità su tutto (era stato candidato con La stanza profonda) e per Jonathan Bazzi, in libreria a febbraio con Corpi minori e già finalista con l'esordio, Febbre.

Diverse le opzioni di Einaudi, dove si parla di Antonio Pascale, autore de La foglia di fico - Storie di alberi, donne, uomini, ma anche della scrittrice e traduttrice Veronica Raimo, in uscita a febbraio con Niente di vero, dopo l'apprezzato Miden, edito da Mondadori. Ma Einaudi avrebbe anche un'altra possibilità, che potrebbe rappresentare una delle sorprese dell'edizione 2022 del Premio Strega: stando alle indiscrezioni raccolte da ilLibraio.it salgono le quotazioni di Mario Desiati, che con Spatriati, uscito a fine aprile 2021 ha ottenuto consensi trasversali.

Il 22 febbraio esce per Stile Libero di Einaudi Trema la notte di Nadia Terranova che, dopo l'apprezzato Addio fantasmi, nel nuovo atteso romanzo porta il lettore a fine 1908, quando un terremoto devastante rase al suolo Messina e Reggio Calabria. Altro nome che potrebbe essere in gara quello di Viola Ardone, che dopo il bestseller Il treno dei bambini è tornata protagonista in classifica con Oliva Denaro. Ci sarebbe anche Daria Bignardi, in uscita a febbraio, sempre per Einaudi Stile Libero con il memoir di formazione Libri che mi hanno rovinato la vita, ma una sua presenza in gara in questa edizione appare difficile.

Vale anche per Simona Vinci (vincitrice del Premio Campiello 2016), sulla scia di Shirley Jackson con il romanzo gotico L'altra casa, e per Alberto Rollo, scrittore, editor e consulente della Mondadori, che dopo la cinquina dello Strega raggiunta nel 2017 con Un'educazione milanese (Manni), ha pubblicato con Einaudi Stile Libero Il miglior tempo.

Restando nell'ambito del primo gruppo editoriale italiano, ma passando a parlare della Rizzoli, potrebbe essere proposto Stirpe e vergogna di Michela Marzano, scrittrice e filosofa, che ha scoperto tardi il passato del nonno, fascista convinto della prima ora.

Venendo alla Bompiani, circolano almeno tre nomi: Marco Peano, editor della narrativa italiana di Einaudi, che dopo l'esordio del 2015 (L'invenzione della madre, Minimum fax) torna con Morsi; Davide Orecchio, autore di Storia aperta, che ha ottenuto il consenso della critica; e Pietro Castellitto: l'attore, figlio d'arte (del regista e attore Sergio e della scrittrice e sceneggiatrice Margaret Mazzantini), ha da poco debuttato nella narrativa con Gli Iperborei.

La penultima illusione, in uscita per Feltrinelli, è il memoir di Ginevra Bompiani, a 30 anni dalla morte del padre Valentino. Arriverà una candidatura? Anche nel suo caso restiamo nel campo delle ipotesi. E non sarebbe il solo nome importante in casa Feltrinelli: sì perché questa edizione potrebbe essere quella giusta per la partecipazione di Chiara Gamberale, in libreria con Grembo paterno.

E veniamo agli altri nomi che si fanno. A partire da Angela Bubba, studiosa di italianistica e scrittrice (già candidata allo Strega con La casa), che a febbraio torna in libreria per Ponte alle Grazie con Elsa, dedicato alla Morante, e in cui trovano spazio l'infanzia a Testaccio, la maturità e gli esordi, l'esperienza della guerra, Moravia e Pasolini, la letteratura e il cinema, i viaggi in giro per il mondo, i salotti romani e, inevitabilmente, lo stesso Premio Strega. Sempre Ponte alle Grazie ha appena mandato in libreria Il digiunatore di Enzo Fileno Carabba. Ponte alle Grazie nel 2021 ha pubblicato anche un altro libro apprezzato dalla critica, Stradario aggiornato di tutti i miei baci di Daniela Ranieri, già autrice di Mille esempi di cani smarriti.

In casa Bollati Boringhieri il protagonista potrebbe essere Marco Amerighi, autore di Randagi. Neri Pozza, reduce dalla vittoria dello Strega 2021 con Emanuele Trevi, avrebbe più opzioni, a partire da Piera Ventre con Le stanze del tempo e Pierpaolo Vettori con Un uomo sottile (libro dedicato a Daniele Del Giudice).

Solferino potrebbe essere della partita con L'alta fantasia, avventuroso racconto firmato dal regista e autore Pupi Avati, che ci porta nel Medioevo, al tempo di Dante. Potrebbe partecipare anche Giulio Perrone, scrittore ed editore, con "America non torna più", pubblicato da HarperCollins Italia. E sempre restando ad HarperCollins, si fanno i nomi di Giorgio van Straten, in uscita con Una disperata vitalità, e di Sabina Guzzanti, autrice di 2119 - La disfatta dei Sapiens, tra satira, distopia e profezie. Dopo Lo spregio, vincitore del Premio Comisso e del Premio Mondello nel 2017, Alessandro Zaccuri torna in libreria per Marsilio con un romanzo che reinventa la vita di Alessandro Manzoni: Poco a me stesso potrebbe essere tra i libri proposti.

Tra i nomi che circolano, anche quello di Fabio Bacà, che dopo Benevolenza cosmica è tornato, sempre per Adelphi, con Nova. NN potrebbe esserci con di Andrea Donaera, mentre marcos y marcos dovrebbe schierare Roberto Livi, autore di Solo una canzone. Dal canto suo, potrebbe esserci Matteo Trevisani, autore di Libro del sangue (Atlantide), che chiude una trilogia.

Silvia Cossu, nata a Roma nel 1969, autrice di romanzi e racconti, sceneggiatrice per il cinema, a metà febbraio pubblica con Neo Edizioni Il confine, il suo nuovo libro, che racconta il corpo a corpo di una donna nell'ombra con un uomo di fama internazionale la cui figura, incontro dopo incontro, diventa sempre più inafferrabile. Anche il suo romanzo potrebbe essere presentato allo Strega 2022. Probabile che venga presentato Il veleno nella coda di Francesco Mazza, edito da Laurana. La Nave di Teseo sembra avere varie opzioni, tra le quali Sono cose che passano di Pietrangelo Buttafuoco e Il nostro meglio di Alessio Forgione.