Premio Strega, ecco la cinquina dei finalisti. A Edith Bruck il premio giovani

Premio Strega, selezionata la cinquina finalista

Si è svolta oggi 10 giugno alle ore 18.30, presso il Teatro Romano di Benevento la proclamazione dei finalisti della LXXV edizione del Premio Strega: la fortunata cinquina è composta da: Andrea Baiani, Giulia Caminito, Donatella di Pietrantonio, Edith Bruck, Emanuele Trevi.

Ora si aspetta l'8 luglio per conoscere il nome del vincitore, o della vincitrice, della LXXV edizione del Premio Strega, che verrà proclamato come di consueto al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia.

Il più importante premio letterario italiano è giunto ormai a festeggiare il suo 75esimo compleanno. La dozzina selezionata, tra cui sono stati scelti i cinque autori finalisti al Premio Strega, era composta da: Andrea Bajani con Il libro delle case (Feltrinelli); Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo); Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie); Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani); Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori); Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi); Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie); Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio); Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza); Alice Urciuolo, Adorazione (66thand2nd); Roberto Venturini, L’anno che a Roma fu due volte Natale (SEM); Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa).

Edith Bruck con Il pane perduto ha vinto il Premio Strega giovani

"Sono 60 anni che porto la mia esperienza nelle scuole. Frequento i giovani, che non sono superficiali, ascoltano e hanno bisogno di parlare, soprattutto con i genitori e gli anziani. Vale sempre la pena, anche se molto faticoso, girare l'Italia per insegnare ai giovani quello che è successo, lo faccio per il loro futuro, è un dovere morale, e lo farò finché avrò vita", così ha commentato il Premio Strega giovani la scrittrice Edith Bruck.