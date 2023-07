Premio Strega, Postorino e D'Adamo favorite a Valle Giulia

Premio Strega, le favorite sono Ada d'Adamo con "Come d'aria" (Elliot) e Rosella Pastorino con "Mi limitavo ad amare te" (Feltrinelli)

Dei due nomi che con tutta probabilità si contenderanno domani sera il Premio letterario per antonomasia, lo Strega, uno appartiene a una scrittrice che non c'e' più. Si gioca infatti - stando alle mai confermate previsioni - tra Rosella Postorino e Ada D'Adamo la partita della finale, una partita che l'autrice di "Come d'aria" ha iniziato a giocare paradossalmente dopo la propria stessa scomparsa, avvenuta il primo aprile di quest'anno: già presente in dozzina, la scrittrice D'Adamo ha continuato a incassare voti, fino a entrare, ormai postuma, nella cinquina.

A comporre la rosa dei titoli finalisti troviamo "Mi limitavo ad amare te" di Rosella Postorino (Feltrinelli); "Come d'aria" di Ada D'Adamo (Elliot); "Dove non mi hai portata", di Maria Grazia Calandrone (Einaudi); "La traversata notturna" di Andrea Canobbio (La nave di Teseo) e "Rubare la notte" di Romana Petri (Mondadori). Tra questi, Postorino e D'Adamo sono gli unici due nomi che troviamo anche nelle ultime classifiche di vendita. Giovedì sera si deciderà il vincitore.