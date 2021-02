Prendila con filosofia, da Tlon il manuale pratico contro cinismo e disincanto

“Formazione filosofica per la fioritura personale: Tlon è la scuola permanente di filosofia e immaginazione condotta da Maura Gancitano e Andrea Colamedici”: si presentano così sul proprio sito web gli autori di Tlon, che sono riusciti a rendere la filosofia popolare anche su Instagram.

Da tutto questo impegno è nato anche un libro (loro opera seconda, in verità), Prendila con filosofia, “un manuale pratico” scrivono sui propri social “fatto di esercizi e labirinti, come antidoto al cinismo e al disincanto diffusi”: uscito nelle librerie a fine gennaio, è già andato in ristampa.

"Parliamo di fioritura e non di crescita, perché è un'idea più in linea con la filosofia antica di cura di sé, ci interessa l'idea di un percorso unico per ognuno, che possa sfociare in quello che i greci chiamavano acmè, che si può raggiungere coltivando la sincerità nei propri confronti e non l'autocensura, che pratichiamo per l'enorme pressione sociale che sentiamo".

Questo è un manuale, ma allo stesso tempo è quanto di più lontano da un manuale possa esserci, è un metodo ma anche un gioco, un game book non lineare, dove saltare da un capitolo all'altro a seconda delle proprie necessità - propone una serie di esercizi filosofici "perché la filosofia non è solo teorica ma ha un aspetto molto pratico: se non porta a una trasformazione ma solo a leggere sul divano, allora non sta cambiando niente".

E oggi più che mai "percepiamo un'emergenza di senso: da un anno ci si sente bloccati e per questo abbiamo pensato a esercizi che si possano fare in qualsiasi contesto, pensati per alzare il livello di attenzione, per cambiare lo sguardo, per meravigliarsi, ossia percepire tanto lo stupore che l'orrore, perché il rischio di oggi è quello di rassegnarsi".

La filosofia come ponte





Prendendo spunto dalle scuole più antiche, questo saggio multiforme ci mostra come la filosofia possa ancora potentemente impattare sulle nostre vite. Non filosofia intesa come trastullo intellettuale, ma come gioco serio condotto sulla nostra esistenza e il nostro percorso. Una filosofia come ponte da attraversare e non casa da abitare, come arte di vivere armoniosamente, come educazione e addestramento di se stessi a sbocciare nel nostro Io più composito e vero, per trovare il nostro posto nel mondo.

È proprio questo approccio a fare di "Prendila con filosofia" una mappa incompleta per inoltrarti nel labirinto del mondo. Una bussola che non punta al nord. Una strada che non conduce da nessuna parte. Una serie di pagine rilegate e tenute insieme da una copertina, ma anche un insieme di istruzioni botaniche e un esercizio di immaginazione. Tutto con un unico scopo: insegnarti a fiorire.

Gli autori

Andrea Colamedici e Maura Gancitano





Filosofi e scrittori, sono gli ideatori di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice, libreria-teatro e agenzia di eventi. Hanno realizzato per Amazon Audible il podcast Scuola di Filosofie, condotto per Radio Rock la rubrica Rocksofia e collaborano con varie università italiane (Roma Tre, Politecnico di Torino, IED).

Per HarperCollins hanno pubblicato "Liberati della brava bambina" (2019). Fra marzo e aprile 2020 hanno ideato e gestito la maratona di eventi Prendiamola con filosofia, che ha riunito, online e offline, centinaia tra filosofi, intellettuali e artisti e che, fra le altre esperienze, è alla base di questo libro.