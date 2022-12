Quattro galline. Il direttore Perrino presenta il best seller di Jackie Polzin

"Quattro galline": la vita, nient'altro che la vita. Il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino presenta il best seller di Jackie Polzin

A Milano, riprendono gli incontri al circolo Culturale Timé. Il primo appuntamento di questa stagione è stasera, giovedì 1 dicembre alle ore 18, in Via San Maurilio 18, per un incontro-intervista con Letizia Sacchini, traduttrice del best seller internazionale "Quattro galline" di Jackie Polzin.





A dialogare con lei saranno il giornalista ed editore Angelo Maria Perrino, fondatore del sito Affaritaliani.it e Raffaella Crosta, psicologa di Fondazione LIghea Onlus. In occasione della presentazione sarà possibile vedere anche l’esposizione dello stand del progetto “Uovo Azzurro”.