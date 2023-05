Salone del Libro, boom di visite. Ma calano i lettori in Italia. Il caso

Il Salone del libro 2023 tra certezze ferree e novità promettenti

Oggi ha riaperto i battenti la 35esima edizione del Salone internazionale del libro di Torino. L’iconica kermesse dell’editoria mondiale “andrà in scena” fino al 22 maggio. Per il prossimo triennio - 2024/2026 - è già stata nominata come direttrice Annalena Benini, ma il Salone rappresenta un unicum nel panorama editoriale, perché incarna un paradosso - tra i tanti, tutti italiani - per cui il séguito cresce di anno in anno, ma le statistiche sui lettori precipitano.

L’edizione in partenza è l’ultima guidata da Nicola Lagioia, storico direttore che ha salutato con parole affettuose l’inizio del ciclo di eventi durante la cerimonia di apertura: "Per cinque giorni e cinque notti il Salone del libro trasforma Torino nella capitale mondiale della cultura. È una cosa molto emozionante e non è scontato che accada tutti gli anni". Lo scrittore ha poi aggiunto: "È il mio ultimo da direttore ma non ultimo da visitatore. Bisogna ricordare che non è una fiera, ma è un salone con tantissimi stand degli editori", così Lagioia ha richiamato l'attenzione sul valore commerciale della longeva kermesse, ogni anno sempre più attesa.

I numeri della lettura e del Salone del libro in Italia

Dopo la pandemia infatti, la ripresa del Salone è stata sorprendente. Nelle ultime due edizioni - dopo quella annullata del 2020 - il numero dei visitatori è tornato subito ai livelli pre-covid, anzi, ha registrato un aumento progressivo da 150mila a 169 mila ingressi in un solo anno. Di pari passo sono cresciuti visibilmente anche il numero di eventi: oltre 1.600 panel di incontro, dibattito e presentazioni esclusive e 573 stand espositivi di editori. Il Salone insomma ha tutte le carte in regola per replicare e battere ulteriormente i suoi stessi record.