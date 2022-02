Scoprire il nord delle Marche, da Pesaro al Montefeltro con Chiara Giacobelli

Intervista a Chiara Giacobelli

Le Marche sono una regione tanto meravigliosa quanto ancora poco conosciuta. Per fortuna, negli ultimi anni c’è stato un rinnovato interessamento nei confronti di quest’area dell’Italia centrale che spazia dal mare alle montagne, dalle colline alle aree naturali e ai borghi, tra i più belli del Paese.

Chiara Giacobelli, scrittrice e giornalista che ha già pubblicato quindici libri, molti dei quali di carattere storico/turistico, si concentra nel suo ultimo lavoro uscito alla fine del 2021 nel nord delle Marche: 100 cose da sapere e da fare a Pesaro e dintorni è già un bestseller nelle librerie della regione, grazie alla capacità di stimolare la curiosità tanto dei cittadini quanto nei pochi turisti al momento presenti. Ci si aspetta quindi un boom di vendite durante la prossima stagione estiva, anche grazie alle molte attività che Pesaro, Gradara, Urbino e le città limitrofe stanno organizzando.

Abbiamo parlato con l’autrice di questo volumetto ricco di immagini e di suggerimenti utili, il secondo della collana 100 cose da sapere e da fare a… del Gruppo Editoriale Raffaello, uscito dopo il primo dedicato a Senigallia.

10 - Gradara



Chiara come nasce l’idea di riservare il secondo posto di questa collana già ben avviata a Pesaro e ai suoi dintorni?

Dopo il successo inaspettato del primo libro su Senigallia, molti altri comuni – non soltanto delle Marche, ma anche da fuori regione – mi hanno contattata per poter realizzare qualcosa di simile. È nata così una collana e il Comune di Pesaro è stato tra i primi a credere fortemente in questo progetto, che ha preso vita anche grazie al sostegno di tre sponsor: RivieraBanca, Apa Hotels e Conad.

In un formato tascabile, comodo e accessibile a tutti anche da un punto di vista economico, raccontiamo le molte meraviglie di Pesaro, spaziando dalla Città Creativa UNESCO della Musica – con parecchi capitoli dedicati a Gioachino Rossini – ai molti festival che si svolgono durante l’anno, dall’architettura all’arte attraverso chiese, musei, siti archeologici, installazioni, antichi palazzi e villette liberty; e poi ancora l’enogastronomia, le molte aree verdi, il titolo di Città della Bicicletta e quello di Città che Legge, le attività sportive, senza dimenticare ovviamente il mare.

2 - Palazzo Ducale a Pesaro



Perché questa formula editoriale si è dimostrata così vincente?

Credo perché abbiamo colmato un vuoto che esisteva nel mercato tanto editoriale quanto turistico. Guide del genere sono state realizzate per città più note come Firenze, Venezia, Roma e Milano, ma a noi interessa valorizzare il territorio della provincia, con i suoi itinerari meno conosciuti, eppure ricchissimi di meraviglie da scoprire. Inoltre, il libro si presenta molto bene esteticamente grazie alle moltissime fotografie che ci sono state concesse. 100 piccoli capitoletti, quindi, in cui sono contenute le nozioni fondamentali, alcune curiosità che neppure i cittadini stessi sanno, riferimenti utili e uno stile accattivante per raccontare il tutto.

6 - Uno scorcio di Fossombrone



Non solo Pesaro ma anche i suoi dintorni…

Sì, perché non basta valorizzare la singola città, occorre mostrare anche quante splendide esperienze è possibile fare spostandosi solo di qualche chilometro. Sono ovviamente contenute le mete più famose – Gradara, Urbino, il Parco del San Bartolo – ma abbiamo dato ampio spazio anche ai borghi e ai luoghi meno inflazionati, come l’area archeologica delle Colombarone, il paesino-museo di Sant’Ippolito, le terme di Petriano, i monti Catria e Nerone con il complesso sciistico di Frontone, il teatro comico di San Costanzo, Candelara, Gabicce Mare e Monte. Senza dimenticare il Montefeltro, una delle zone più belle in assoluto delle Marche, che qui presentiamo sotto diversi punti di vista, compresa l’enogastronomia e i prodotti tipici.

9 - Villa Imperiale di Pesaro



Dove troviamo il libro?

Il tutte le librerie di Pesaro e in alcune dei dintorni, nei bookshop dei musei principali, oppure è possibile ordinarlo online attraverso Amazon e il sito ufficiale del Gruppo Editoriale Raffaello.