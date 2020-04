"Se tutte le stelle venissero giù" e altre domande che non ci fanno dormire

Dal 12 maggio arriva in libreria Se tutte le stelle venissero giù, la novità Rizzoli frutto della penna degli autori della pagina facebook "Chi ha paura del buio?", con decine di domande (e risposte) che turbano i nostri sonni o semplicemente sollecitano la nostra curiosità.

Cosa succederebbe se la Terra orbitasse attorno a un buco nero? E se dalla sua superficie sparissero tutti gli oceani? E se venisse colpita da una supertempesta solare? E il Sole, appunto: se un giorno levassimo il naso all’insù senza più vederlo? Se qualcuno volesse improvvidamente tentare di spegnerlo con una gigantesca secchiata d’acqua? (Spoiler: sarebbe una pessima idea.) E la Luna! Cosa accadrebbe se una notte in cielo ne spuntassero due? Raddoppierebbe la poesia o ci ritroveremmo non esattamente nelle condizioni ideali per apprezzare la cosa? Ancora, allargando il raggio dei nostri interrogativi all’universo: quale sarebbe l’effetto se fosse pieno d’aria anziché vuoto? E cosa vedremmo immaginando di poter piazzare uno specchio a dieci anni luce di distanza dalla Terra?

Tutti questi sono solo alcuni dei tanti paradossi, ora più inquietanti ora più gustosi, in cui è possibile imbattersi tra le pagine del libro. A guidare il lettore tra le soluzioni penseranno Filippo Bonaventura, Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio – giovani astrofisici già autori su Facebook della pagina di divulgazione Chi ha paura del buio? – con il loro inconfondibile stile tanto divertente nella forma quanto rigoroso e impeccabile nei contenuti scientifici.