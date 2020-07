“Sorsi di benessere": il libro di ricette sane e agili di Angelica Amodei

News Libri: "Sorsi di benessere", il nuovo libro di Angelica Amodei

“Sorsi di benessere”, pubblicato da oVer Edizioni, propone una sfilza di gustose ricette per creare bevande con frutta e verdure di stagione, utili per il nostro organismo soprattutto nel periodo estivo. A proporle è la giornalista e scrittrice Angelica Amodei, autrice del libro, con la prefazione del nutrizionista clinico Corrado Pierantoni.

Il volume offre le ricette per fare smoothies, estratti e acque aromatizzate che garantiscono al nostro organismo preziosi nutrienti come vitamine e sali minerali, fondamentali se si considera che il corpo umano è formato da circa il 60-65 per cento di acqua. Così, questi succhi vegetali e naturali diventano un toccasana nella lotta ai radicali liberi, aiutano a depurarci e ad eliminare tossine e scorie. Ai vegetali si uniscono anche ingredienti nuovi, dalle straordinarie virtù, come la rodiola che combatte la fame nervosa, l’alga spirulina potente depurante naturale, l’acai superfood antiossidante o i semi di chia, alleati della salute intestinale.

Un mix di mirtilli, avocado, sedano, zenzero si trasforma in freschi frullati, mentre estratti di carote, mango e pomodoro offrono soluzioni diuretiche, digestive e anticellulite, scegliendo poi l’acqua aromatizzata con arancia e more o con pompelmo rosa e rosmarino oppure cetrioli, lamponi e menta.

Ricette facili da realizzare, fornite di guida dettagliata

“Sono ricette semplici da realizzare – spiega Angelica Amodei – con ingredienti che è possibile reperire con facilità. Per ognuna di esse propongo anche un focus su un determinato alimento, allo scopo di fare conoscere meglio le proprietà dei cibi dei quali ci nutriamo ogni giorno. In particolare, con gli smoothies possiamo fare il pieno di fibre, compensando quindi anche delle precise esigenze nutrizionali e arricchire la nostra alimentazione di sostanze anti-age e benefiche. Un libro da tenere a portata di mano, quindi, per rinfrescare e nutrire ogni momento della nostra giornata” conclude.

“Per noi è un'altra pubblicazione importante – sottolinea Attilio Lombardi, editore della oVer Edizioni – perché permette ai lettori, attraverso una guida agile e allo stesso tempo dettagliata, di approfondire la conoscenza delle tante proprietà benefiche di frutta e verdura. La loro combinazione creativa è una garanzia di benessere e la Amodei propone, a corredo di ogni ricetta, un focus per saperne di più. La nostra casa editrice è molto attenta a percorsi di questo tipo, che interessano il grande pubblico, senza distinzioni di target ma capaci di stimolare il giusto equilibrio tra un’alimentazione sana, la cura del proprio corpo, la necessità di un welfare sociale che unisce territorio e natura”.

Sorsi di benessere è disponibile in eBook su Amazon, Mondadori Store, IBS, Feltrinelli, Apple, Google, librerie Coop, Kobo.