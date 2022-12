I 5 libri da leggere mentre fuori piove: i bestseller dell'autunno 2022

Ecco la nostra tradizionale selezione tra le uscite in libreria che hanno caratterizzato l’autunno 2022. Cinque titoli per cinque generi diversi, da leggere con una cioccolata calda in mano mentre fuori piove

Nonostante si respiri già l’atmosfera natalizia – presto dedicheremo infatti uno speciale proprio ai libri suggeriti come regali di Natale – ci troviamo ancora in autunno, come dimostrano il foliage che colora le montagne, le temperature non troppo severe e le giornate di pioggia, ideali per accoccolarsi in poltrona con una tazza di tè o cioccolata calda e un bel libro da leggere. Quale scegliere tra le tante uscite che hanno interessato i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre? Prima di iniziare con la selezione dei nostri cinque titoli, facciamo un veloce excursus tra le pubblicazioni che ci sembrano degne di nota, consapevoli ovviamente di dover tralasciare molto per ragioni di spazio.

A fine estate è uscito per le Edizioni E/O Fiamme di pietra, il cui autore Jean-Christophe Rufin è co-fondatore di Medici Senza Frontiere, nonché ambasciatore di Francia in Senegal dal 2007 al 2010, alpinista e vincitore del Premio Goncourt. In questo libro racconta la sua passione per la montagna attraverso un romanzo che vede anche una romantica storia d’amore, oltre a non poca avventura. In Francia ha già superato le 100.000 copie vendute ed è in corso di traduzione in molti Paesi, definito da Le Point “il meglio dei ventisette libri e delle mille vite di Rufin”. Da non perdere.

Un altro titolo che ha attirato la nostra attenzione è Un giorno e una donna. Vita e passioni di Christine de Pizan, la prima scrittrice europea, di Nicoletta Bortolotti edito da HarperCollins a fine settembre. Su questa straordinaria figura femminile mancava una biografia romanzata che ci permettesse di riscoprirla e apprezzarla: figlia di un padre rivoluzionario e all’avanguardia, Christine ebbe la possibilità di studiare e di scegliere la propria strada, cosa del tutto insolita per una donna nel Medioevo. Divenne, se facciamo nostre le parole dello storico Alessandro Barbero – che a lei ha dedicato un’intera lezione, ascoltabile tra i suoi podcast online – la prima scrittrice professionista della storia, peraltro madre vedova in un mondo al maschile. La sua vita è un avvincente susseguirsi di prove di coraggio e di elevazione culturale, tale da porsi come modello ancora incredibilmente attuale.

Ci catapulta invece nelle atmosfere orientali La donna drago (Giunti Editore), un bellissimo esordio per la giornalista del gruppo L’Espresso Margherita Marvasi. Sullo sfondo delle rivolte di Hong Kong, che tutti abbiamo seguito con apprensione, l’autrice ambienta una storia ambigua e passionale che vede come protagonista una figura forte, indomita, costretta a scegliere di fronte all’evolversi inaspettato non soltanto della sua relazione amorosa, ma della sua intera vita. Un romanzo dalle tinte forti, che pone al centro il tema dei diritti civili e il ruolo della donna, tra desideri personali, influenze sociali, aspirazioni, maternità, amicizia e capacità di saper riconoscere e stabilire i propri limiti. Intenso e intrigante.

Entrando nell’ambito della saggistica, segnaliamo Il librario di Firenze, un notevole progetto editoriale a cura di Ross King, pubblicato in Italia da Garzanti a fine settembre. Il sottotitolo recita L’avventura del più bel manoscritto di tutti i tempi e del genio che lo creò: si tratta di un dettagliato e interessante racconto tanto di un’epoca – il Rinascimento a Firenze, con la sua cultura florida che dava lavoro a stampatori, cacciatori di manoscritti, copisti, librai, editori – quanto di un singolo personaggio, Vespasiano da Bisticci, da tutti conosciuto come “il re dei librai”. Fu lui a trasformare la propria bottega in un luogo di incontri, dibattiti, un centro nevralgico in cui le idee si traducevano in parole e le parole in pagine scritte a mano, prima dell’invenzione della stampa. Un viaggio nel passato dell’editoria e nella storia del libro antico da cui è impossibile non restare profondamente affascinati.

Chiudiamo menzionando l’ultimo scritto di Alessandro Baricco, La via della narrazione, un manualetto agile e breve in cui il noto scrittore e insegnante ci svela alcuni trucchi chiave per realizzare un buon romanzo. Consigliato a chiunque abbia in progetto di scrivere un libro, o magari ci ha già provato ma intende migliorare il proprio stile, grazie a una conoscenza più approfondita di come utilizzare gli strumenti del mestiere: dalla trama ai personaggi, dallo stile alla magia dell’idea iniziale. È in libreria per Feltrinelli.

L’ultimo paragrafetto lo dedichiamo come da consuetudine agli audiolibri, che stanno prendendo sempre più piede nel mercato editoriale. Tra le numerose uscite che questo autunno ci ha regalato – dai podcast originali ai grandi classici, fino alla saggistica e ai bestseller della narrativa – ricordiamo su Audible alcuni titoli di recente apparizione. Il mostruoso femminile. Il patriarcato e la paura delle donne, di Jude Ellison Sady Doyle, letto in esclusiva per Audible da Francesca Giorgi, è un libro che ha fatto molto discutere di sé e che ci sentiamo pertanto di consigliare per l’importante apporto socioculturale; si tratta, infatti, di un originale saggio sulla natura selvaggia della femminilità, che viaggia tra mito e letteratura, cronaca nera e cinema horror. Gli amanti del romanzo storico saranno invece lieti di ritrovare Carla Maria Russo con il bestseller La bastarda degli Sforza, mentre molto particolare è Just Kids di Patti Smith, letto dall’attrice Carolina Crescentini. Non manca la riscoperta dei classici meno noti, come La figlia delle nevi di Jack London o una raccolta di scritti minori firmata da Daniel Defoe. Arriva anche la famosa saga Le sette sorelle di Lucinda Riley, enormemente attesa e voluta dal pubblico di Audible. Infine, i podcast a tema, come Il cappuccino delle cinque. Libri e lettori fuori orario, Storie di calcio, Bollani Day, Lib(e)ri viaggiatori, Connessioni. Storie di vite e professioni in rete. Buona lettura e buon ascolto!