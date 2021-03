Stefano D'Orazio, dai Pooh alla moglie Tiziana: "Uno tsunami di emozioni"

E' uscito il 18 marzo il primo romanzo di Stefano D’Orazio dal titolo Tsunami (La Corte Editore), a cui Stefano aveva lavorato a lungo e che la moglie Tiziana ha portato fino alla pubblicazione.

Moglie che di recente è stata ospite da Barbara D'Urso per fare chiarezza sulla morte del marito, amato musicista dei Pooh: "Si sono dette tante cose, che Stefano era malato di leucemia, ma non era assolutamente vero. Aveva una malattia autoimmune infiammatoria, la cui origine ancora oggi non la sappiamo, ma eravamo sulla strada giusta, avevamo trovato dei medici fantastici che lo avevano curato e stava bene. Un giorno avevamo una tossetta un po' strana, abbiamo fatto un tampone e sono risultati entrambi positivi".

"Non avevamo sintomi" continua Tiziana a Live - Non è la D'Urso del 14 marzo "la tosse è svanita quasi subito. Poi è salita la febbre, ho chiamato l'ambulanza e da quella sera non l'ho più visto. Era la mia vita, era l'uomo della mia vita. Da quando se ne è andato è davvero tutto molto triste, non ho avuto neanche il tempo di piangere come avrei dovuto. La sera in cui Stefano mi ha lasciato, hanno portato mio padre in ospedale e anche lui dopo poco è andato via".