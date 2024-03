Trump: "Hitler fece anche cose buone". Rivelazione in un libro

Trump: "Hitler fece anche cose buone". Il libro sull'ammirazione del tycoon per il Fuhrer

Quando era presidente Donald Trump espresse in più di un'occasione la sua ammirazione per Adolf Hitler, sostenendo che il Fuhrer avesse fatto anche "alcune cose buone".

Lo si legge in un nuovo libro in uscita martedì negli Usa, "The return of great powers" (Il ritorno delle grandi potenze), scritto dall'anchorman della Cnn Jim Sciutto, nel quale alcuni ex collaboratori del tycoon riportano una serie di dichiarazioni in proposito. In particolare Trump apprezzava di Hitler "la gestione dell'economia" e "la presa sui suoi generali". In un'altra conversazione, scrive ancora il giornalista Sciutto, Trump si sarebbe soffermato sulla capacità fuori dal comune di Hitler di assicurarsi la lealtà dei ranghi più alti dello Stato.

Le fonti delle rivelazioni choc citate nel libro sono l'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton (consigliere per la sicurezza nazionale durante la prima amministrazione Trump) e il generale in pensione John Kelly, che il tycoon volle al suo fianco come capo di gabinetto da luglio 2017 a gennaio 2019 come capo di gabinetto.