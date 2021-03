Veronica Gentili: "Sono affascinata dalle donne e mi lusinga piacere a loro"

Veronica Gentili, il suo libro e l'amore per le donne

"Mi è successo diverse volte di piacere ad una donna e che una donna si avvicinasse a me. Io sono profondamente affascinata dalle donne e non sono mai scappata da loro, neanche un po'. Non ho alcun timore: noi donne siamo meno timorose quasi sempre su tante cose. Le donne mi hanno sempre affascinato molto ma, dal punto di vista dell'attrazione fisica, non scatta. Per cui puoi essere affascinata, puoi avere il desiderio di dare un bacio a una donna bella, mi è capitato, ma poi non scatta il desiderio erotico, non scatta quel genere di cosa. Per cui non sono assolutamente infastidita, anzi, molto lusingata quando accade. Ma purtroppo è una cosa che non mi è mai davvero appartenuta". A dichiararlo la stessa Veronica Gentili, conduttrice di Stasera Italia su Rete 4, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro Gli immutabili (edito da La nave di Teseo +), intervistata da Klaus Davi.