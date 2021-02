Vi presento Jim Carrey: attore di successo, ricco, privilegiato e solo

Con ironia e satira, Jim Carrey e Dana Vachon in Ricordi e bugie (edito in Italia da La nave di Teseo, in uscita il 25 febbraio) raccontano i temi scottanti di Hollywood, dall'appropriazione culturale al razzismo alla fama, perdere la quale è la paura di tutti, non solo degli attori: come tanti protagonisti di The Truman Show, costruiamo il nostro palcoscenico social su sui alla fine ci accorgiamo di essere soli, con la paura di venire dimenticati.

Jim Carrey e Dana Vachon, Ricordi e bugie

Vi presento Jim Carrey. È un attore di successo, ricco e privilegiato, ma è anche profondamente solo. Forse la sua stagione migliore è passata. Forse è semplicemente fuori forma. Ha provato con le diete, i guru, le coccole dei suoi cani da guardia addestrati dal Mossad, ma nulla riesce a dissipare la nube di noia e insoddisfazione che lo avvolge. Non lo scuotono nemmeno i saggi consigli del suo caro amico, l’attore e collezionista di dinosauri Nicolas Cage.

Un giorno, Jim incontra Georgie: l’amore della sua vita, sensuale e spietata. Con l’aiuto dello sceneggiatore Charlie Kaufman, ottiene un ruolo importante in un film d’avanguardia che potrebbe aiutarlo a scoprire un lato nascosto di sé, e condurlo dritto all’Oscar. Le cose finalmente si stanno mettendo nel verso giusto per Jim, ma l’universo ha altri piani…

Jim Carrey e Dana Vachon raccontano a ritmo di rock & roll il mondo dorato di Hollywood: le celebrità, gli agenti, l’amicizia, gli amori, la dipendenza dalla notorietà, i drammi interiori e quelli pubblici, la paura di smarrirsi e la ricerca della propria anima, fino a un’epica battaglia per salvare il mondo a fianco di Sean Penn e Gwyneth Paltrow. Il risultato è uno sfrenato romanzo semiautobiografico, la coraggiosa riscrittura della vita di una persona, e una esilarante e travolgente presa in giro delle manie del cinema.

Jim Carrey

Attore e artista, è nato in Ontario, Canada, nel 1962. Trasferitosi a Los Angeles, ha recitato in numerose serie comiche raggiungendo la notorietà con il programma televisivo In Living Color. Ha ottenuto in seguito enorme successo al cinema sia in ruoli brillanti, come in Ace Ventura – L’acchiappanimali e The Mask, sia in ruoli drammatici, con film come The Truman Show, Man on the Moon (per i quali ha ottenuto due Golden Globe come migliore attore nel 1999 e 2000) e Se mi lasci ti cancello.