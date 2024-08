Lotteria degli scontrini, tutti i motivi del flop. Ecco perché non ha sfondato

Lotteria degli scontrini, ecco perché il sistema non ha sfondato

Sembrava l'uovo di Colombo per convincere tutti a pagare senza contanti ma solo con carta di credito nei negozi fisici ma, dopo tre anni dall'avvio, la Lotteria degli scontrini, a cui è possibile partecipare gratuitamente anche pagando solo il caffè al bar ovviamente tramite carta, non ha sfondato.

Eppure gli italiani sono un popolo di giocatori, basta pensare al successo (circa 20 miliardi di spesa totale) dei gratta e vinci e della Lotteria, dove però le schedine non vengono certamente date gratis ma devono essere pagate. Per contro la lotteria gratuita, previa registrazione ed emissione di apposito codice personale sul portale dedicato, che permette anche agli esercenti (registrati) di vincere in caso di scontrino estratto, dopo un primo iniziale entusiasmo, è sconosciuta a molti.

Infatti è difficile sentire qualcuno chiedere, al bar o nei negozi, prima di pagare di poter partecipare alla stessa. Nei suoi tre anni di vita, è partita il 1° febbraio 2021 collegata al piano Italia Cashless per incentivare l'uso della moneta elettronica, ha comunque regolarmente distribuito i premi promessi. Che non sono poi neppure tanto miseri: ci sono infatti delle estrazioni settimanali che premiano 15 scontrini con 25 mila euro, mensili che ne premiano altri 10 con 100mila euro e un superpremio annuale da 5 milioni.

Insomma un montepremi totale di circa 20 milioni. La Lotteria scontrini, gestita dall'ente statale monopoli e dogane, ha, oltre a un sito dove registrarsi tramite Spid, scaricare il proprio codice e verificare eventuali vincite che possono essere riscosse in 90 giorni, anche un call center con operatore che risponde ad eventuali quesiti. Si può partecipare anche pagando con la carta del reddito di cittadinanza. L'eventuale vincita viene comunicata tramite posta elettronica se è stata registrata sul portale o raccomandata a casa.

Eppure non sfonda: un po' per il meccanismo non certo esaltante e un po' macchinoso (registrati, fai vidimare il codice all'esercente, controlla se hai vinto, ecc) ma anche per il fatto che molti esercenti non si sono registrati magari per timore di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Comunque, la Lotteria degli scontrini esiste con il chiaro proposito di lottare contro l'evasione fiscale.

E dunque effettuando acquisti (nei negozi, online non vale) utilizzando moneta elettronica e mostrando alla cassa il codice lotteria si può ottenere un biglietto virtuale per ogni euro speso e fino a mille biglietti virtuali per ogni scontrino che potranno partecipare alle numerose estrazioni in programma ogni mese.