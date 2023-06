ManoLand, in cartellone a No’hma i prossimi 21e 22 giugno, è il penultimo appuntamento della XIV edizione del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro. B-Floor Theatre, pluripremiata compagnia di performance contemporanea con sede a Bangkok, porta a Milano la sua pièce di teatrodanza sui toni dell’assurdo e della critica sociale.

È proprio vero che l'immaginazione è più importante della conoscenza? Cosa accadrebbe se ognuno di noi vivesse solo secondo le proprie ipotesi e teorie, al punto da trasformare la società e i rapporti in un sistema eretto solo sulle base di credenze personali, dove tutto è relativo e ciascuno vive nella propriarealtà? Cosa facciamo quando la nostra immaginazione ci porta a ferirci a vicenda? ManoLandsi ispira al comportamento umano sui social media, in cui le persone condividono una quantità esorbitante di informazioni senza verificare i fatti e usando il pregiudizio come metro della verità.

Teerawat 'Ka-ge' Mulvilai, coreografo e regista dello spettacolo, è un regista teatrale veterano con oltre due decenni di esperienza nella creazione di spettacoli teatrali socio-politicamente consapevoli. ManoLandha debuttato nel 2015 ed è stato nominato per Best Movement-based Performance, Best Direction of a Play/Performance/Musical e Best Performance dall’Ensemble dall'International Association of Theatre Critics (IATC) Thailand Center 2015.

LA RASSEGNA

Ogni anno il Premio Internazionale dedicato a Teresa Pomodoro, fondatrice di No’hma, ospita a Milano quattordici compagnie da tutto il mondo, valutate dalla Giuria degli Spettatori e dalla Giuria Internazionale degli Esperti. Nel corso delle sue quattordici edizioni, a partire dal 2009, il Premio Internazionale è progressivamente cresciuto in termini di risonanza, raggiungendo numeri sempre più considerevoli: ad oggi si contano oltre 60 Paesi partecipanti e 150 spettacoli per un totale di più di 85.000 spettatori, che grazie allo streaming e all’Onlife sono sparsi in tutto il mondo.

Spettacoli mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, ore 21.

L’ingresso sarà come sempre gratuito e lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite il sito Eventbrite, oppure mandando una mail a nohma@nohma.ito chiamando il numero 02/45.48.50.85.

ManoLand

B-Floor Theatre

regia e coreografie di

Teerawat Mulvilai

con

Wayla Vawynn, Thanakit Karamad, Thongchai Pimapunsri, Paopoom Chiwarak, Waywiree Ittianunkul

compagnia

B-Floor Theatre

assistente alla regia

Sarut Komalittipong

musiche

Kamonpat Pimsarn

lighting Design

Palita Sakulchivanich

costumi

Nicha Buranasamrit

stage manager

Thongchai Pimapunsri

touring manager

Sasapin Siriwanij