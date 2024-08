Maria De Filippi ha scelto la sua erede: passaggio di testimone in tv

Maria De Filippi, Amici-Verissimo e Silvia Toffanin come erede della regina degli ascolti tv

Amici - Verrissimo è uno dei programmi più attesi del prossimo autunno in tv dopo l'annuncio di Pier Silvio Berlusconi agli ultimi palinsesti Mediaset. Tre serate speciali in prime time su Canale lanciano questo nuovo format che celebrerà i talenti usciti da Amici tra momenti di spettacolo, interviste, racconti e ospiti musicali. E, secondo il settimanale Mio, sarebbe stata proprio Maria De Filippi - regina incontratata da anni e anni degli ascolti tv con i suoi programmi (da Uomini e Donne a C’è Posta per Te, senza dimenticare Temptation Island prodotto da Fascino) - a scegliere Silvio Toffanin come sua erede.

“Maria De Filippi ha fatto la sua mossa e ha scelto la sua erede, Silvia Toffanin. Il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva e rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana. Verissimo e Amici uniranno le forze per celebrare gli artisti di successo nati nella scuola dei talenti di De Filippi”, scrive il settimananale. “Possiamo dirvi che è stata proprio Maria a scegliere Silvia Toffanin come conduttrice del programma. La Toffanin non vedeva l’ora di mettersi alla prova nel prime time della rete, probabilmente desiderosa di esplorare nuovi orizzonti di gloria televisiva”.