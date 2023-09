Mariafrancesca Discipio “il vero lusso qui a Dubai e’ il “non ostentare”

Imprenditrice nel settore del lusso, a Dubai è un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono il meglio arrivando in questa città da sogno. Mariafrancesca Discipio è stata definita “l’angelo del lusso”, bella, brava e simpatica, tre doti che è difficile trovare in un’unica donna. Ma lei resta anche una persona semplice e una donna che si è fatta da sola, e che ha sani valori morali. Mariafrancesca porta avanti la bandiera del Made in Italy nel settore dell’organizzazione degli eventi.

Voci di corridoio dicono che ti sei fidanzata e che sei scomparsa dai social...

“La sfera sentimentale va benissimo ma preferisco custodire gelosamente la mia vita privata”-dice Mariafrancesca-“sono scomparsa dai social perché non sempre essere troppo presenti è sintomo di genuinità. A mio parere, spesso, il vero lusso è non mostrare! Ricevere mille like o commenti , contare le views; ma questa è vita ? Se si va davvero in fondo al significato ogni post , toglie energia”.

Dai rumors sembra tu abbia passato l’estate in compagnia di un appassionato di supercar a Monaco….

“Non amo parlare della mia vita privata, ma la velocità mi piace soprattutto nel mio ambito lavorativo! Mi annoio facilmente, mi stanco subito e non rincorro niente e nessuno, mai! Mi sento speciale grazie alla mia Fede, credo nell’amore”.

Mariafrancesca è la manager di se stessa; è sempre bella, in tuta sportiva o in tailleur. Sul lavoro è un caterpillar, ma resta una donna tradizionale nella sfera affettiva ed è sempre alla ricerca di nuove ispirazioni. Il suo background esistenziale l’ha profondamente segnata, ma grazie al suo carattere è andata avanti, perché crede che le ingiustizie subite, per Fede, avranno una ricompensa.

Quindi ora hai altre priorità?

”Sì, sono altre in questo momento; mi sono dedicata agli affetti a me più cari , la semplicità , il sorriso di un familiare , la carezza di un nonno , l’abbraccio di un bambino , la pace nel cuore sono stati la vacanza più bella della mia vita . Dedicarmi al prossimo e alla mia famiglia sono per me fondamentali . Come restare umili anche in un mondo dove tutti vogliono approfittare sempre di te” .

Quale è il vero lusso per un’imprenditrice come te che frequenta per lavoro i luoghi più belli del mondo?

“Oggi per me il vero lusso è essere in pace con la coscienza , essere fedele ai propri valori, principi etici e morali . Rimanere coerenti in un mondo pieno di Kardashian, preferisco essere Princess Diana”.

Mariafrancesca, attualmente collabora con il “Babylon DIFC” , il Dinner show super luxury di proprietà della famiglia “Addmind”, una delle più grandi compagnie di hospitality di Dubai-alla quale la Discipio è legata da un rapporto di amicizia e stima professionale reciproca da anni- che è sempre in continua evoluzione con nuove aperture, tra ristoranti, club e beach club e dove non mancano i miei champagne show .

Qui Mariafrancesca ha portato il suo portfolio clienti, costruito in anni di seria professione, che spazia dai grandi imprenditori, ai personaggi famosi anche a livello internazionale., comprese le famiglie Reali, che scelgono Dubai per i loro soggiorni super lusso con le loro famiglie, per serate indimenticabili, giri di shopping organizzati su limousine, elicotteri, aerei privati, tutti servizi organizzati egregiamente da Mariafrancesca. A lei chiedono consigli i grandi vip; dove andare, dove portare le loro mogli, cosa regalare loro, dove fare sport, regalarsi un soggiorno benessere, perché Dubai è un luogo dove tutto è possibile, compresa la possibilità di lavorare o fare call e riunioni pur restando dall’altra parte del mondo.

“A volte queste famiglie arrivano con regali per me che mi imbarazzano e le loro mogli mi considerano un punto di riferimento qui”.

Socievole e affidabile, Mariafrancesca è una vera professionista e si sta preparando per l’organizzazione degli eventi più esclusivi delle FORMULA 1 ad Abu Dhabi, al White Club, dal 24 al 26 novembre.

“Sono molto affezionata al Babylon dove attualmente sono la loro guest relations manager”-sottolinea Mariafrancesca, una vera Alpha Woman caratterialmente, in un corpo da Barbie-“ sto aspettando, come tutti a Dubai, la riapertura del “White Club” e l’evento più atteso di sempre , quello con “Black Coffee” , che, la scorsa stagione ha attirato 10.000 persone”.

La vita di Mariafrancesca è di un livello così alto che qualcuno ovviamente ha malignato; ma lei guarda oltre, perché la reputazione sulla sua professionalità è al di sopra di ogni pettegolezzo malevolo. Principi, calciatori, VIP, tutti si stanno trasferendo in South Arabia, perché a tuo avviso?

“Per quanto riguarda il calcio, è solo l’inizio, a mio avviso c’è una strategia di comunicazione ben precisa che va oltre lo sport e tende alla valorizzazione del territorio, che non puo’ ridursi solo all’immagine delle terra del petrolio. Nel 2016 il Principe del Saudy ha ideato un progetto , Saudy Vision 2030, strategico per ridurre la dipendenza economica dall’oro nero e trasferire l’economia del Paese su altre risorse, come quelle turistiche e degli eventi, come i prossimi Mondiali , che attireranno il pubblico grazie allo sport e a i piu’ importanti calciatori”.

Per il tuo futuro come ti vedi?

“Sono molto legata alla mia famiglia in Puglia, ma è presto per fare pronostici, devo sviluppare molti progetti e resto della convinzione che casa sia sinonimo del luogo ove ha sede la propria felicità, ovunque sia. Attualmente è Dubai, dove mi sento a casa. Purtroppo, guardando il mondo che mi circonda, siamo davvero bloccati in una generazione in cui la fedeltà è solo un tatuaggio, l’amore è solo una frase e dire bugie e la nuova verità. Questo non è il mio lifestyle!”