Automobile Club d'Italia si affida al Gruppo Armando Testa

ACI affida al Gruppo Armando Testa la creatività e la gestione media delle campagne ACI. Il gruppo guidato da Marco Testa, attraverso le sigle Armando Testa e Media Italia, ha vinto il bando di gara proposto dall’Automobile Club d'Italia, attraverso il suo portale acquisti ACI Informatica. L’incarico riguarda sia l’affidamento dei servizi di ideazione e realizzazione delle campagne di comunicazione che la pianificazione e l'acquisto degli spazi media per una durata di 24 mesi.

Creatività nella storia dell'advertising

Armando Testa ha fondato l'omonima "Agenzia" nel 1946 a Torino, scrivendo la storia della pubblicità negli anni di "Carosello", creando personaggi come Caballero e Carmencita per Lavazza, Papalla per Philco e l'ippopotamo Pippo per Lines. Tra le numerose campagne di successo degli anni seguenti si ricordano quelle per BMW, ENI, Mulino Bianco, Lavazza, Esselunga e Martini.