BrewDog "anti-sponsor" dei mondiali Qatar 2022: "Calcio trascinato nel fango"

Mondiali Qatar 2022: "Amiamo il calcio, non la corruzione"

“Prima la Russia, poi il Qatar. Non vediamo l’ora della Corea del Sud”. Il birrificio scozzese BrewDog lancia una campagna di opposizione ai mondiali di calcio, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre 2022 nell’Emirato. La scelta della Fifa è stata ampiamente contestata per il mancato rispetto dei diritti umani da parte del regime qatariota, ma BrewDog compie un passo ulteriore, anche sul piano del marketing, presentandosi come “anti-sponsor” del torneo.

A spiegarne le ragioni è il CEO e co-fondatore James Watt, in un accorato post su Linkedin: “BrewDog è orgogliosa di essere l’anti-sponsor del fott**a Coppa del Mondo. Sì, avete letto bene: questa non è la Coppa del Mondo, bensì la fott**a Coppa del Mondo. Il calcio è stato trascinato nel fango, prima ancora che si inizi a giocare. Siamo onesti: il Qatar se lo è aggiudicato (il mondiale) attraverso la corruzione. Su scala industriale”.

James Watt, CEO di BrewDog: "6.500 lavoratori sono morti costruendo gli stadi"

James Watt quindi punta il dito sulle tante ombre riguardanti i diritti umani: “Il calcio dovrebbe essere di tutti, ma in Qatar l’omosessualità è illegale, la fustigazione è una forma di punizione socialmente accettata e non c’è problema sul fatto che 6.500 lavoratori muoiano costruendo gli stadi”.

Per questo motivo, BrewDog si presenta con l’inedita qualifica di “anti-sponsor”, precisando: “Per essere chiari, amiamo il calcio, ma non certo corruzione, abuso e morte. Allora, unitevi a noi. Brindiamo ai calciatori, ai tifosi, alla libertà di parole. E un vaffan**lo e chiunque pensa che un mondiale in Qatar abbia senso”.

Un esempio innovativo di brand-activism: fare campagna non solo a favore dei valori nei quali si crede, ma anche contro chi non li rispetta. Anti-sponsor: un'idea di comunicazione molto efficace e – per dirla tutta – anche molto più economica rispetto a una canonica sponsorizzazione.