Dolce & Gabbana accusata di plagio dalle ceramiche spagnole Sargadelos

"Non ci disturba che si siano ispirati a noi, ma non siamo d’accordo con l’essere copiati in modo sfacciato": è quanto ha dichiarato l'azienda galiziana Sargadelos che ha accusato di plagio Dolce & Gabbana. Nel mirino la collezione uomo primavera/estate 2021: alcune grafiche sarebbero una copia delle ceramiche Sargadelos. L'azianda, fondata in Galizia nel 1806, è specializzata nella ceramica tradizionale spagnola, ma ultimamente si è ampliata verso profumi e accessori moda, caratterizzati da disegni geometrici blu su fondo bianco.

“Il patrimonio principale di Sargadelos sono i suoi disegni. E la somiglianza con le stampe di Dolce & Gabbana è addirittura esagerata”, ha dichiarato a Fashion Network Sargadel, che dice di aver contattato direttamente l'azienda italiana a febbraio 2021 chiedendo il ritiro dalla vendita di alcuni capi "incriminati".

In particolare, nel mirino c'è il motivo di design Monférico, una composizione geometrica brevettata che Sargadelos commercializza dal 1967 e, a detta dell'azienda, "è indistinguibile da molte delle creazioni pubblicizzate in questa stagione nella linea maschile”.

Dolce & Gabbana ha risposto alle accuse tramite Pambianconews dichiarando che “la collezione uomo primavera/estate 2021 si ispira al lavoro che Giò Ponti ha svolto presso l’Hotel Parco dei Principi" e che "con gli eredi dell’architetto e designer italiano, titolari dei relativi diritti, è stato stipulato un contratto di licenza”.