Il Bacio al caffè di Melegatti e Borbone è il dolce ideale per ogni festa

Protagonista di dipinti, sculture e innumerevoli scene d’amore al cinema, il bacio è da sempre la dimostrazione d’affetto più sincera e intensa. Che si tratti di amore passionale o filiale o un giuramento d'amore è il sigillo di ogni rapporto. Non un semplice gesto, ma la testimonianza di ogni storia, la prova più grande dell’animo umano. Come il significato greco della parola simbolo, symbolon, il bacio rievoca quelle due parti combinate, quell’anello ricomposto, quella tessera o tavoletta spezzata e poi ricombinata. Il bacio è il simbolo di due parti che si uniscono in nome dell’armonia, come nel caso del Bacio al Caffè in cui la tradizione dolciaria Melegatti si sposa con quella dell’espresso napoletano che Caffè Borbone conosce bene.

Il Bacio al Caffè è il nuovo dolce della Melegatti impreziosito con il Caffè Borbone, una bontà che regala un’esperienza gustativa unica e che gli italiani troveranno nei supermercati tutto l’anno, ideale come dessert e per le occasioni speciali come la festa dei papà, San Giuseppe e della mamma.

Il Bacio al Caffè è una torta dall’impasto soffice e digeribile grazie al noto lievito madre Melegatti, dal gusto armonico della crema a base di Miscela Nobile di Caffè Borbone nella farcia, oltre che da chunks di cioccolato fondente belga. La glassa di cioccolato bianco, ricoperta da croccanti minipraline di cereali ai “tre cioccolati”, fa poi da scrigno al delicato impasto lievitato naturalmente e contraddistinto dall’ottima alveolatura, frutto di un sapiente lavoro che ha alle spalle ben 127 anni di tradizione, quella che la Melegatti ha messo a disposizione degli italiani per addolcire tutti i momenti di festa. Se il distanziamento sociale ci limita nei baci e negli abbracci il Bacio al Caffè che fonde tradizione e innovazione saprà riscaldare il cuore di ognuno di noi.