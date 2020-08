5G, AI, medtech, cybersecurity: Taiwan punta sulle startup con Global Hack

Anche quest’anno Startup Terrace Global Hack è alla ricerca delle start up più innovative nel campo MedTech, HealthTech, Informatica AI / 5G / IoT / Cloud, FinTech e Cybersecurity.

La competizione è aperta ai migliori team di tutto il mondo, sufficientemente maturi per lavorare in collaborazione con grandi aziende o istituzioni, che vogliono espandersi e cercano collaborazioni e investimenti internazionali, con uno specifico interesse per il mercato asiatico e per un periodo di residenza a Taiwan.

I vincitori, infatti, oltre a premi in denaro, avranno a disposizione uno spazio di coworking sull’isola e verranno introdotti nella scena taiwanese, potranno usufruire di supporto nella realizzazione dei propri progetti e prototipi e avranno la possibilità di entrare in contatto con numerose aziende internazionali disposte a investire in nuovi progetti.





Le start up interessate devono presentare la propria candidatura, incluso un Pitch Slide Deck (in PowerPoint) che descriva la società, entro il 31 agosto 2020. L’evento si svolgerà il 7 e 8 settembre 2020, mentre i vincitori verranno comunicati il giorno successivo, 9 settembre, durante la cerimonia di premiazione.

Il lancio ufficiale di Startup Terrace Global Hack 2020 avverrà con una conferenza stampa internazionale il 6 agosto 2020, dalle 11 alle 14 presso lo Startup Terrace A3 Exhibition Center di Taipei.