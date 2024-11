Achille Lauro e l'imitazione al citofono del GialappaShow? La reazione del cantante e giudice di X Factor / VIDEO

Achille Lauro, l'imitazione al citofono del GialappaShow: Giovanni Vernia fa doppietta dopo Jannik Sinner

Giovanni Vernia sta dando spettacolo in questa edizione del GialappaShow: se la sua imitazione/parodia di Jannik Sinner già aveva raccolto consensi unanimi tra il pubblico e sui social, ora è arrivata quella di Achille Laura nel corso della puntata del GialappaShow andata in onda lunedì 25 novembre 2024 su Tv8 (con ascolti tv ancora alle stelle, sopra al 5% in prime time). Vediamo com'è andata.

GialappaShow, Achille Lauro in versione Giovanni Vernia. Video

Achille Lauro, l'imitazione di Giovanni Vernia al GialappaShow? La reazione del cantante a X Factor

Nel corso della semifinale di X Factor 2024 andata in onda giovedì sera su Sky (il 5 dicembre finale in diretta da Napoli), Giorgia ha chiesto ad Achille Lauro (per lui e la sua squadra peraltro è puntata è stata un vero e proprio trionfo) che cosa ne pensasse dell’imitazione di Giovanni Vernia nel programma della Gialappa's.

Il cantante e giudice del talent show è ha confessato di essere molto divertito dalla performance dell'attore e comico genovese: “Io sono contento che mi imitano come se fossi Califano, devo dire che è un grande regalo”