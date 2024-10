Jannik Sinner, "la mia Calabria, la mia regione, il mio peperoncino": Giovanni Vernia e la parodia spettacolare al GialappaShow su TV8

Dallo sgrassatore per le macchie di sugo, alla promozione della Regione Calabria, passando per l'agenzia immobiliare che vende case.... Giovanni Vernia da stading ovation nella sua parodia di Jannik Sinner al GialappaShow by Giorgio Gherarducci e Marco Santin (senza dimenticare il Mago Forest) su Tv8 - che sta volando negli ascolti tv del lunedi sera in prima serata (la puntata con Valentino Rossi? Share super). Il comico genovese veste i panni del fuoriclasse del tennis italiano e mondiale tra vita da atleta divisa tra allenamenti e i suoi impegni con gli sponsor.

