Affari in rete/ "A chi abbandona i rifiuti, auguro di...": cartello choc

Affari in rete/ Il cartello choc lasciato da un passante a chi lascia i rifiuti per strada

In una delle gemme della Puglia, Ostuni, spunta un cartello esilarante contro chi lascia la spazzatura per strada o davanti alle case altrui. Se da una parte infatti la città "bianca" per antonomasia offre una vasta combinazione di storia, cultura, architettura e cibo delizioso; tappa obbligatoria per migliaia di turisti, dall'altra le persone incivili- come in ogni altro luogo- non mancano. Tanto che il web non ha perso tempo per rendere virale un cartello, piuttosto esilarante, proprio contro i maleducati: "A te che abbandoni i rifiuti, l'augurio di una morte dolorosa, lenta, in solitudine. Butta il sangue".