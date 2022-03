AgCom, Cerbone si candida commissario: ecco tutti i nomi in corsa per il ruolo

AgCom, l'Ad del Sole 24 Ore Giuseppe Cerbone tra i candidati al ruolo di commissario dell'Autorità

Cerbone tra i 49 nomi dell’Agcom. L'amministratore delegato del Sole-24 Ore, Giuseppe Cerbone, si è candidato ufficialmente a diventare commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). La disegnazione dell’incarico, come riporta Milanofinanza, potrebbe avvenire entro aprile.

Oltre al numero uno del Sole 24 Ore, a presentare la propria candidatura alla Camera per l’incarico di commissario AgCom anche Trifone Altieri (presidente di Invimit), Marianna Sala (presidente del Corecom Lombardia), Pierluigi Mazzella (ex capo gabinetto della Regione Lazio). Infine, anche il leghista e deputato della Commissione Trasporti e capogruppo del carroccio in Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio.