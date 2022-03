Chi è Myrta Merlino, ideatrice de "L'aria che tira" e compagna di Tardelli

Da Arcuri a Tardelli





Sai davvero tutto su Myrta Merlino? La conduttrice de “L’Aria che tira” su La7 è sentimentalmente legata all’ex campione Marco Tardelli e, come la collega Tiziana Panella, è nata a Napoli nel 1968: il 3 maggio Myrta il 24 aprile Tiziana.

La famiglia di Myrta Merlino

Myrta Merlino è figlia di Giuseppe Merlino e di Annamaria Palermo, sinologa e professoressa universitaria e già direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino. Sua madre è scomparsa nel 2017, a 74, per una leucemia: “Mia mamma quando ero ragazzina è andata a vivere in Cina per sei mesi, lasciando me, mio fratello e mia sorella con il papà. È stato un periodo difficile per noi che se mio padre è stato straordinario. Si è fatto in quattro”. Annamaria Palermo non è stata una mamma convenzionale: “Mi ha insegnato l’imprinting della libertà. Ci ha costretti a capire l’autonomia, l’indipendenza e la libertà”, ha raccontato a “Verissimo”.

La vita privata, gli amori e i figli



Giornalista, scrittrice, autrice e conduttrice televisiva italiana. E’ alta 180 centimetri per 63 chilogrammi di peso ed è del segno zodiacale del Toro. Ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci (avuti in gioventù) e la figlia Caterina, avuta da Domenico Arcuri, ex commissario speciale per il Covid. Attualmente è legata sentimentalmente a Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus e della nazionale campione del mondo nel 1982, nonché allenatore e opinionista televisivo.



Gli studi e la carriera giornalistica

Dopo il diploma di liceo classico, Myrta si è laureata con lode in Scienze Politiche, con una tesi in Diritto internazionale sulla Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori. Ha avuto un’esperienza lavorativa presso il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, per poi iniziare la carriera giornalistica collaborando con la pagina economica del quotidiano “Il Mattino”. Nel 1995 è diventata giornalista professionista e ha realizzato inchieste e servizi per il rotocalco “Mixer” su Rai 2. E’ stata responsabile Economia per Rai 3 e autrice del talk show “Italia Maastricht”, nonché dei programmi “Energia”, “Mister Euro” e “La Storia siamo noi”, per cui ha curato anche una serie di 10 puntate. Tra il 2002 e il 2003, è stata responsabile dell’informazione di Rai Educational e l’anno successivo è stata ospite fissa della trasmissione “Casa Raiuno” in qualità di esperta economica. Tra il 2005 e il 2008 è stata autrice e conduttrice del programma di informazione “Economix”, prodotto da Rai Educational.

L'approdo a La7 e L'aria che tira



Nel 2009 si è trasferita a La7, in qualità di autrice e conduttrice di “Effetto Domino”, approfondimento economico in onda in seconda serata fino al 2011. Sempre nel 2011 ha lanciato “L’aria che tira”, talk show mattutino di La7, del quale è ideatrice, autrice e conduttrice. Nel 2014 il programma debutta anche in versione serale, mentre nel 2020 parte l’altro spin-off “L’aria di domenica”, in onda nel pomeriggio del giorno festivo.

Successi in radio e in libreria

In radio ha condutto su Rai Radio 2 “Alle otto della sera” e “Re di Denari”. Ha scritto per Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, Panorama, International Herald Tribune, Libération, Families in Business, Nord e Sud, Il Secolo XIX, Il Resto del Carlino, La Gazzetta del Mezzogiorno. Tra i suoi vari libri, ha avuto in particolare successo “Madri. Perché saranno loro a cambiare il Paese, una raccolta di storie di mamme famose e non, ma tutte protagoniste di storie importanti” (2015).

Il tentato abuso da parte di Dominique Strauss-Kahn

Nel 2013, nel corso di un’intervista a Klaus Davi, collaboratore di affaritaliani.it, ha raccontato del tentato abuso sessuale subito dall’allora ministro delle finanze francese Dominique Strauss-Kahn alla fine degli anni novanta a Davos, nel corso di un’intervista. Myrta lo respinse e poi decise di non denunciarlo, per evitare il clamore che ne sarebbe seguito.



