Chi è Tiziana Panella, conduttrice di "Tagadà" su La7 ed ex politica

Da sette anni al timone di “Tagadà”

Chi è Tiziana Panella, l’apprezzata conduttrice del talk-show di approfondimento politico “Tagadà”, in onda su La7 dal 2015? La prima curiosità è che “Tiziana” è un soprannome: all’anagrafe è registrata come Emerenziana Panella, nata a San Paolo Bel Sito (in provincia di Napoli) il 24 aprile 1968, segno zodiacale: Toro.

La carriera giornalistica di Tiziana Panella

Tiziana Panella è cresciuta a San Nicola (in provincia di Caserta), dove tutt’ora vivono i suoi genitori. Ha due fratelli e da sempre è stata appassionata di scrittura. A soli 18 anni ha vinto un premio letterario organizzato dal settimanale “L’Espresso”, affacciandosi così al mondo del giornalismo. Ha quindi iniziato a collaborare con “Il Giornale di Napoli” e “Il Mattino”, per poi approdare alla televisione nel 1990 con Canale 10. In seguito è passata alla sede regionale della Rai, per la quale ha realizzato diversi reportage dall’estero. La sua esperienza in Mozambico, a stretto contatto con i bambini che vivono in condizioni di estrema povertà, è raccontata nel libro “Le parole della fame”, scritto con Silvestro Montanaro. E' quindi stata inviata dei programmi "Indagine", "Confini" e "Chi l'ha visto'". Per Rai 3 ha seguito da inviata il conflitto in Kossovo e nel 1999/2000 ha condotto “Chi L'ha Visto”. In seguito ha lavorato accanto a Michele Santoro, come inviata de "Il raggio verde" e "Sciuscià". Insieme ad Alessandra Anzolini ha vinto il 4° Festival internazinale "Cinemambiente" grazie a un reportage sull'emergenza rifiuti in Campania. Nel settembre 2011 è passata a La7, dove ha condotto il Tg, il programma “Orlando”, “Omnibus Weekend” e, dal 2015, il contenitore pomeridiano “Tagadà”.

Ma perché "Tagadà" si chiama così? Lo spiega lei stessa in questo video

Vita privata ed esperienza politica

Tiziana Panella è stata sposata con un neurochirurgo di 15 anni più grande di lei, da cui ha avuto la sua unica figlia, Lucia. Il loro incontro fu decisamente particolare: reduce da un infortunio occorso ballando, Tiziana ha dovuto subire un intervento chirurgico che le è stato fatto proprio dal suo futuro marito. In seguito, ha avuto una relazione con l’ex direttore generale della ASL di Caserta Anthony Acconcia ed entrambi sono stati indagati per falso ideologico sulle varianti al piano regolatore nel comune di Casa Giove. La disavventura fa parte dell’esperienza politica di Tiziana Panella, che è stata assessora alle Politiche e ai Beni Culturali, ai Grandi Eventi, al Marketing territoriale e all'Editoria nella giunta a guida Pd della provincia di Caserta. Ha svolto tale incarico dal 2005 al 2008, salvo poi dimettersi per ragioni professionali.

Tiziana Panella e il contagio da Covid

Alla vigilia del Natale 2021, Tiziana Panella è stata contagiata dal Covid-19 durante una cena di famiglia a Caserta, che si è trasformata in un focolaio. La sua malattia è stata molto dura, nonostante i vaccini, anche in qualità di paziente fragile, che prende spesso diverse medicine. Ne ha parlato sia su “Repubblica”, sia in televisione, una volta tornata alla conduzione di “Tagadà”. Anche per questo, si è sentita di rimproverare una sua inviata in Ucraina perché non usava la mascherina, cosa che ha creato diverse polemiche sui social.

