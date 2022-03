La Stampa, vittime ucraine in copertina: ma i morti sono filorussi di Donetsk

La Stampa, foto fake in copertina: la clamorosa gaffe del quotidiano di Elkann

La Stampa pubblica una foto fake in prima pagina. La copertina del quotidiano torinese di casa Gedi, nel numero di oggi, mercoledì 16 marzo, non è delle più leggere. Si vede, infatti, un anziano disperato coprirsi il volto con le mani. Intorno a lui, una distesa di cadaveri maciullati: braccia mutilate, arti smembrati, urla di dolore. L’immagine vuole raccontare la tragedia data dalla guerra che si sta svolgendo “oggi” in Ucraina. C’è solo un piccolo problema, che tanto piccolo non è. Si tratta di un fake. O meglio, di una storia raccontata male.

La foto utilizzata in copertina non ritrae, infatti, Kiev o Leopoli, ma Donetsk, ovvero la “capitale” di una delle due repubbliche separatiste. E quei corpi maciullati a terra non sono ucraini, ma sono i cadaveri di 23 civili filorussi, caduti sotto le schegge di un missile Tochka-U abbattutosi nelle strade centrali della città.

Come riporta Nicolaporro.it, i fatti risalgono a lunedì, ma quasi nessuno ne ha parlato. Non La Stampa, che pur pubblicando quella terribile immagine-simbolo si è ben guardata dal contestualizzarla (zero didascalie), “spacciandola” di fatto per uno dei tanti (troppi) missili piovuti in questi giorni su Kiev, Mariupol o Kherson. Nemmeno altri cronisti si sono prodigati nel raccontare la storia. Il giorno dopo la strage, di fronte al bancomat dilaniato dall’esplosione, sono apparsi grossi mazzi di rose e un biglietto. C’era scritto: “Perché nessuno ascolta Donetsk?”.