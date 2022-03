Russia, Rossgram online il 28 marzo: Putin lancia l'Instagram sovietico

Rossgram, l'alternativa russa di Putin a Instagram dopo il blocco da parte di Meta

Putin lancia l’Instagram di Mosca. Dallo scorso 14 marzo, il social network Instagram è ufficialmente bloccato in Russia. Ora il paese si prepara a presentarne una sua versione home made, dal nome Rossgram. A rivelarlo, lo specialista di marketing digitale Alexander Zobov. “L’alternativa russa a Instagram con funzionalità e strumenti familiari e app mobili per Android e iOS sarà lanciata il 28 marzo”, ha affermato Zobov.

Rossgram, blogger e sponsor i primi ad accedere

Rossgram, si legge sulla pagina di presentazione, avrà anche ulteriori strumenti di monetizzazione per gli utenti, come accesso a pagamento ai contenuti e una funzione di raccolta fondi (crowdfunding). Inizialmente, la nuova piattaforma sarà disponibile per i migliori blogger, investitori e sponsor e sarà accessibile agli utenti ordinari ad aprile 2022.