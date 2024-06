Alessandro Borghese, mostra "Ion Koman - Red Flow" e menù estivo nel suo ristorante

Alessandro Borghese, mostra "Ion Koman - Red Flow" nel ristorante AB - Il lusso della semplicità di Milano

Ion Koman - Red Flow è il titolo della nuova mostra che inaugura il 21 giugno al ristorante AB - Il lusso della semplicità (Viale Belisario, 3 Milano) e che racchiude una selezione di diversi progetti dell’artista Ion Koman (1954), nato a Garaghish, un paesino della Moldavia Sovietica, vicino al confine rumeno. Ma nel raffinato locale dello chef Alessandro Borghese nel cuore di CityLife l’arrivo della bella stagione porta con sé gustose novità anche nel menu, con nuovi piatti che promettono di incantare il palato degli ospiti.





Nella nuova esposizione Red Flow, la pittura di Ion Koman è simbolica, magnetica e cattura subito lo sguardo: è la materializzazione di un’energia che non lascia indifferenti e che si snoda lungo un sottile filo rosso. La sua arte conserva qualcosa di “fisico” nell’espressione artistica racchiudendo elementi di sensibilità e razionalità, di forma e contenuto.





Le opere principali sono ispirate all’immagine della Cavalleria Rossa di Kazimir Malevich e ai valori di giustizia delle organizzazioni clandestine. La catena delle silhouette ripetute all’infinito dei cavalieri rossi di Malevich sembra alternarsi in modo ritmico con le figurine di un videogioco di guerra, mentre le idee rivoluzionarie dell’Avanguardia si evolvono in maniera paradossale da immagini su manifesti d’autore a sagome che si muovono in un rapporto dinamico tra materia e spirito. Nei progetti esposti si riconoscono alcune tematiche fondanti della poetica del Novecento, in particolare la linea del cubismo orfico, con una carica spirituale maggiore tra le avanguardie storiche, ma anche qualche eco dell’espressionismo di Chagall e alcune tracce, più sfumate, dell'astrazione di Kandinsky.





Alessandro Borghese, menù estivo nel ristorante AB - Il lusso della semplicità. I nuovi piatti

Nuove forme e colori, ma anche i sapori inediti dei nuovi piatti inseriti nel menu estivo. Qualche esempio? Si comincia con Gnocchi Basilico e Gambero, un primo piatto di pasta fresca che richiama il gusto mediterraneo: gnocchi di patate e basilico con gambero bianco e colatura di pomodoro e mandorle. Come secondo, invece, Tagliamo la Corba presenta un filetto di corba rossa con scarola ripassata, salsa verde e gel di albicocca e basilico. Come alternativa spicca la ricchissima Zuppa di Pesce che comprende polpo glassato, San Pietro marinato, scorfano alla brace, gambero rosa e cozze in zuppetta bianca di pesce con pomodorino giallo confit e salicornia. E per concludere il pasto, i più golosi non sapranno resistere alla Torta del Mese, che attualmente propone in menu la tanto deliziosa quanto scenografica Carrot Cake, servita con il trompe-l'œil di una dolcissima carota, tutta da gustare.





Rinnovando periodicamente il menu e rispettando la stagionalità degli ingredienti, chef Alessandro Borghese assicura ai propri commensali solo i migliori prodotti, rigorosamente freschi e di altissima qualità. Poi, ospitando esposizioni artistiche temporanee come Red Flow, realizzata con il supporto di Tabor Group, il ristorante AB – Il lusso della semplicità offre anche ambienti sempre nuovi, dove il design contemporaneo incontra le diverse espressioni artistiche in un viaggio emotivo tra mondi, epoche, storie e universi paralleli.