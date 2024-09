Alessandro Cattelan e il nuovo X Factor: il talent musicale su Rai2 (con vista su Sanremo)

Carlo Conti e il talent musicale su Rai 2 prima di Sanremo 2025: Alessandro Cattelan in pole

Carlo Conti nelle scorse ore (al Tg1) ha annunciato la prossima messa in onda su Rai2 di un talent musicale che avrà 5 serate. Un 'prequel' con vista sul Festival di Sanremo 2025 che lancerà giovani cantanti di talento in vista della kermesse canora di inizio febbraio in onda su Rai1. E in pole position per presentarlo ci sarebbe Alessandro Cattelan. Uno che di talent musicali se ne intende visti gli anni a X Factor su Sky. Indiscrezioni che girano da tempo e vengono rilanciate dall'Adnkronos secondo cui il suo sarebbe "il nome più caldo".

Un antipasto anche per lui in vista di Sanremo... "Tra co-conduzioni e dopo festival, il nome di Cattelan, insieme a quello di Stefano De Martino, è stato più volte tirato in ballo per la 75esima edizione del Festival della canzone italiana. L'annuncio di questo nuovo talent, però, sembrerebbe dare una spinta decisiva alla candidatura dell'ex volto di Mtv", sottolinea l'Adnkronos.

E dunque, mentre Stefano De Martino vola altissimo negli ascolti tv con Affari Tuoi su Rai1 - che sembra non aver risentito dell'addio di Amadeus (non benissimo i dati Auditel del suo primo lunedì in access sul Nove) - Alessandro Cattelan potrebbe davvero avvicinarsi al.. teatro Ariston di Sanremo.

Non resta che attendere la conferma ufficiale di Carlo Conti.