Alexa potrà imitare le voci dei defunti: l'annuncio di Amazon fa discutere

Amazon: Alexa fa "resuscitare" le persone che abbiamo perso, è polemica

Alexa potrà imitare la voce dei nostri cari che sono defunti. Amazon, produttore del famoso assistente vocale, ha infatti annunciato l'implementazione di una nuova funzione destinata a far discutere. Basterà, infatti, fornire ad Alexa una breve registrazione audio e la sua intelligenza artificiale imiterà la voce della persona in questione, usandola per le successive risposte.

Ovviamente qualunque voce potrà essere inserita, quindi potremmo anche sentire noi stessi che rispondiamo ai quesiti di volta in volta posti ad Alexa. Oppure la potremo far parlare con la voce del marito lontano o della fidanzata che ci ha lasciato.

Sta però suscitando diverse polemiche la possibilità che un bambino possa ascoltare la voce del nonno passato a miglior vita, magari mentre gli legge le favole della buonanotte.

Un ulteriore passo in avanti verso un mondo sempre più tecnologico e, secondo molti, verso un futuro distopico, che pensavamo appartenere solo ai romanzi di fantascienza più arditi.