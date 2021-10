Alla scoperta del meglio della rete. Guidati da Virgilio Video

La pandemia ha radicalmente modificato le modalità di utilizzo dei servizi audiovisivi, aumentando enormemente – come è noto - la fruizione di video online, trend che dovrebbe essere confermato anche per i prossimi anni. E non parliamo solo delle grandi piattaforme a pagamento. Sono numerosi, infatti, i publisher che hanno creduto fin da subito nella “potenza” del video online sia come contenuto in sé che come formato pubblicitario. E, negli anni, hanno investito energie e risorse per la creazione di canali e library multimediali proprietarie.

Tra essi troviamo, Virgilio Video, il portale di infotainment di Italiaonline. Nato nel 2011, Virgilio Video vanta oggi una library di oltre 100mila clip, di cui oltre 20mila totalmente originali.

In perfetto stile Virgilio, la vocazione del portale video di Italiaonline è di accompagnare i propri utenti alla scoperta del meglio della Rete.

La nutrita offerta informativa, infatti, è integrata con contenuti tematici di approfondimento e di intrattenimento. Le ultime di cronaca, si mixano a light news e notizie dal mondo dello spettacolo, della politica, dell’economia, dell’innovazione. Ma è nelle produzioni originali che emerge appieno la vera vocazione di Virgilio Video: tutorial, consigli pratici, hacks e “dritte” per semplificarsi la vita di tutti i giorni. Oltre 30 format originali suddivisi in categorie tematiche che provano a rispondere alla domanda: come possiamo aiutarti oggi?

Intrattenere, imparare, approfondire ed emozionarsi. A integrare tutorial e consigli, c’è poi una nutrita produzione di approfondimenti sui personaggi e i trend del momento, sulle storie emozionanti che vale la pena raccontare, sui fenomeni e le novità da conoscere. E a contorno, il lato più leggero di Virgilo Video, una selezione accurata dei migliori video virali per divertirsi e, soprattutto, da condividere con gli amici.

La sezione Kids è la selezione del portale dedicata al pubblico più giovane. Virgilio Video Kids offre infatti contenuti di edutainment adatti a tutta la famiglia, in particolar modo agli under 14. Al format Grandi e Piccoli Perché (la serie di clip che risponde in maniera semplice alle domande dei più piccoli) si affianca la serie animata Scopri e impara con Pog, in cui un eclettico alieno ci porta alla scoperta dei grandi eventi e personaggi del nostro passato. Il format Faccio Io, invece, presenta tutorial creativi pensati per un pubblico pre-scolare. Il tutto condito da pratiche schede da scaricare e stampare.