Amadeus e Sanremo su Canale 5? La verità dopo le voci. Retroscena

Amadeus-Rai, viale Mazzini tratta il rinnovo. Ma le voci su Warner-Bros Discovery...

Amadeus re del telemercato. Per fare un paragone con la sua squadra del cuore (nerazzurro) è il Lautaro Martinez del piccolo schermo (a proposito, sul futuro del Toro, Marotta confida in un rinnovo con l'Inter entro fine stagione). In queste ore girano molte voci sul futuro del conduttore, reduce dal quinto Festival consecutivo (tra l'altro Sanremo 2024 ha segnato un record storico negli ascolti tv, evento definito "Super Bowl italiano" dagli esperti del marketing di Dentsu).

L'accordo tra Amadeus e la Rai, come noto, termina a fine giugno e Viale Mazzini ovviamente è determinata a blindarlo, rinnovandogli il contratto. "C'è stato l'incontro. Loro non mi hanno chiesto di Sanremo 2025 non lo rifaccio il Festival - aveva detto di recente lo stesso Amadeus intervenendo in diretta a Viva Rai2 di Fiorello - "In realtà mi hanno chiesto di fare in autunno magari o più avanti una Prima serata io e te, gli Amarello".

E la concorrenza che fa? In queste ore sono uscite voci su un potenziale interesse del Nove per Amadeus: con Maurizio Crozza e Fabio Fazio, il canale di Warner Bros. Disovery indubbiamente calerebbe un tris di re (degli ascolti tv).

Amadeus e il Festival di Sanremo a Mediaset: nessuna trattativa

In precedenza era circolato uno scenario forse ancora più clamoroso, legato a un sogno di Pier Silvio Berlusconi: Festival di Sanremo e Amadeus a Mediaset su Canale 5. Possibile? Pare di no. Si tratta solo una suggestione e nulla più. Secondo indiscrezioni raccolte da Affaritaliani.it infatti non esiste alcune trattativa con Amadeus e nessuna ipotesi di Sanremo targato Mediaset, né presente né futura.