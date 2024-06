Amadeus, svelato il debutto sul Nove: condurrà il programma "Identity"

Rai1, Amadeus ha salutato Affari Tuoi

Amadeus ha chiuso l'ultima puntata di Affari Tuoi su Rai1. “Ringrazio ogni persona presente in questo studio. Tutti i tecnici, il pubblico, la Rai, Endemol Shine Italy. Tutto il gruppo di lavoro, la redazione, trucco, parrucco e costumi. Tutti. Grazie, grazie, grazie”, le parole del conduttore che ha ricevuto un caloroso applauso del pubblico in studio (una vera e propria standing ovations) e sul fronte degli ascolti tv si è congedato dalla tv di Stato con un ottimo risultato (4.579.000 spettatori con il 25.3%).

Alla fine delle registrazioni Amadeus ha pubblicato sul profilo Instagram alcuni video in cui ha salutato lo staff che ha lavorato con lui. «Sono stati cinque anni bellissimi», dice alla truccatrice. Un ultimo video il conduttore l’ha dedicato al suo camerino: «Quanti bei ricordi qui», ha detto alla moglie, Giovanna Civitillo, che ha girato i video.



La fine di un’era: l’ultima puntata di “Affari Tuoi” con Amadeus è ufficialmente terminata. 💔#AffariTuoi pic.twitter.com/TBz3ZjQTnT — Ansia Totale (@ansia_totale) June 1, 2024

Amadeus sul Nove con Identity a settembre

"Buona estate", il suo saluto finale. Ora è ufficialmente partito il countdown per il suo debutto sul Nove che arriverà a settembre dopo la pausa estiva. “L’arrivo di Amadeus non è importante, è molto di più. È indispensabile. Stiamo cercando di costruire una nuova televisione degli italiani, un posto dove si sentano a casa e che ispiri fiducia. Amadeus è un magnete, ha occhi veloci, curiosi, lo sguardo ironico: è un personaggio che ha quell’autenticità”, ha detto nei Laura Carafoli. La responsabile dei contenuti Sud Europa del gruppo Warner Bros nell’intervista a ‘La Repubblica' ha annunciato che Ama condurrà Identity, format Banijay noto in Italia come ‘I soliti ignoti’.

Rai, Affari Tuoi da Amadeus a Stefano De Martino

Da ufficializzare invece sul fronte Rai chi prenderà l'eredità di Amadeus alla guida di ‘Affari Tuoi’, ma tutte le strade portano a Stefano De Martino, che ha ottenuto grandi risultati negli ascolti tv in questa stagione, è un personaggio sempre più amato dal pubblico e ha recentemente firmato un contratto quadriennale con la tv di Stato. Come noto invece il Festival di Sanremo nelle prossime due edizioni verrà condotto da Carlo Conti (qui le prime indiscrezioni). E sono molti gli addetti ai lavori che poi il passaggio del testimone potrebbe passare proprio a Stefano De Martino.